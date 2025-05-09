Государства-члены Евросоюза подготовили предварительный вариант коммюнике, аналогичный инициативе президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой, передает ТАСС.

«Есть проект коммюнике <…>. Он по большей части совпадает с его [Трампа] предложением о 30-дневном прекращении огня», — сказал Мерц.

Он также выразил надежду на то, что все стороны конфликта воспримут этот документ как возможность через перемирие прийти к переговорам о мирном соглашении.

Накануне, 8 мая, Трамп потребовал 30-дневного безоговорочного прекращения огня между Россией и Украиной, предупредив о возможных новых санкциях в случае нарушения соглашения.

«Это прекращение огня должно в конечном итоге привести к заключению мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду готов в любой момент, если потребуются мои услуги», — написал президент США в своей социальной сети Truth Social.

В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности полностью прекратить огонь «прямо с этой минуты». Он отметил, что «продолжительное и надежное» перемирие может стать реальным показателем движения России и Украины к завершению боевых действий.

Президент России Владимир Путин в конце апреля выразил готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Он также объявил временное перемирие на три дня — с 8 по 10 мая — в честь в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

При этом Зеленский 3 мая отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что «в основе современного киевского режима лежит неонацизм».