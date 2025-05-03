Россия предлагала Украине перемирие на Пасху и День Победы, чтобы проверить, насколько Киев готов к поиску путей для «долгосрочного, устойчивого мира». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие — это тест на готовность Украины к миру. И мы, разумеется, будем ждать недвусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что заявления Киева по перемирию демонстрируют, что «в основе современного киевского режима лежит неонацизм».

«И победа над гитлеровской Германией праздником для них, судя по всему, не является», — заключил Песков.

На вопрос, ожидается ли прибытие на 9 мая в Москву главы Госдепа Марко Рубио, пресс-секретарь главы государства ответил, что список зарубежных гостей Парада Победы будет представлен в понедельник на брифинге помощником президента Юрием Ушаковым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о временном прекращении огня на 7—9 мая, назвав это «театральной постановкой». По его мнению, перемирие должно длиться минимум 30 дней, чтобы снизить интенсивность боевых действий.

Зеленский добавил, что Киев не может гарантировать безопасность представителей разных стран, которые приедут в Москве на парад 9 мая, потому что за это отвечает российская сторона. Он уточнил, что Украина рекомендует иностранным политикам не посещать Парад Победы в российской столице 9 мая.

Президент России Владимир Путин в конце апреля выразил готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Он также объявил временное перемирие на три дня — с 8 по 10 мая — в честь в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.