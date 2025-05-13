Российская сторона продолжает готовиться к переговорам с Украиной, которые планируется провести 15 мая в Стамбуле, но пока не раскрывает состав своей делегации. Кремль объявит его, как только президент России Владимир Путин «посчитает это нужным», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Что известно о составе российской переговорной группы и приедет ли в Стамбул Путин — в материале RTVI.

Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил провести прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет «ждать Путина в четверг в Турции лично». Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что ни с кем из других представителей России украинский президент встречаться не намерен. По мнению Подоляка, любые встречи в другом формате бессмысленны, поскольку другие возможные российские делегаты, например помощник президента Владимир Мединский или министр иностранных дел Сергей Лавров «вряд ли уполномочены принимать те или иные решения».

В СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что Лавров якобы может возглавить российскую делегацию в Стамбуле и что в ее состав войдет помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Лавров накануне, 12 мая, поговорил по телефону со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и обсудил с ним предложение Путина о начале прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. Подробности беседы российский МИД не привел. По данным источников ТАСС в турецком МИДе, стороны обсудили «вопросы, касающиеся усилий по установлению мира между Россией и Украиной».

Россию в Стамбуле будет представлять «очень профессиональная делегация», заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, входивший в российскую делегацию на стамбульских переговорах по Украине в 2022 году.

По словам депутата, российская команда «будет способна в самой нестандартной конструкции, с самой тяжелой группой переговорщиков с украинской стороны проявить реальное практическое стремление к достижению фундаментальных договоренностей, которые лягут в основу будущего мира» (цитата по РИА Новости).

Слуцкий заявил, что российские переговорщики «должны реализовать предложенную Путиным конструкцию». На вопрос, поедет ли он сам в Стамбул 15 мая, депутат ответил, что это «пока секрет».

Говоря о составе украинской делегации, Слуцкий предположил, что в нее «с большой долей вероятности» войдет глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, который участвовал в переговорах 2022 года. Российская переговорная группа прибудет в Стамбул вне зависимости от позиции Киева, заверил Слуцкий.

Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия в преддверии переговоров ведет «интенсивнейший диалог» с Турцией. На переговорах, по его словам, будет обсуждаться устойчивое урегулирование и реалии на земле, включая вхождение новых территорий в состав России.

Приедет ли Путин в Стамбул

Украина может отменить существующий запрет на прямые переговоры с российским президентом, если он согласится приехать в Стамбул 15 мая, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

В октябре 2022 года президент Украины своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. По словам Подоляка, в случае «выхода на подписание документа» об урегулировании, в решение СНБО могут быть внесены изменения.

Кремль не анонсировал визит Путина в Стамбул. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее усомнился, что президент поедет в Турцию. Политолог Сергей Марков также выразил мнение, что Путин «в этом цирке участвовать не будет». В то же время он допустил, что российский лидер примет личное участие в переговорах, если к ним присоединится президент США Дональд Трамп.

«Есть еще вопрос безопасности президента России. Не факт, что его можно решить за несколько дней», — отметил Марков.

«Верстка»* утверждает со ссылкой на источники, что Путин не планирует лететь в Стамбул и Кремль не собирает в поездку свой пул журналистов. Собеседник издания, близкий к команде кремлевского журналиста Павла Зарубина, заявил, что они «пока не собираются» в Стамбул, но «все может поменяться в течение нескольких часов».

Сотрудник госкомпании, работающий с президентской администрацией, заявил «Верстке»*, что «никаких признаков» подготовки поездки Путина в Стамбул не наблюдается. По его словам, «в какой-то момент» встреча Путина с Зеленским «состоится», но «понятно только, что это будет не сейчас».

11 мая российский лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и подробно обсудил с ним свою инициативу о возобновлении прямых переговоров с Киевом. Эрдоган «всецело поддержал» это предложение и пообещал оказать «все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира», заявили в Кремле.

Дональд Трамп, который в эти дни посещает с официальным визитом Ближний Восток, допустил, что приедет на переговоры с Стамбул 15 мая, если сочтет это полезным. Высокопоставленный представитель администрации США заявил CNN, что присутствие Трампа на переговорах остается открытым вопросом, который во многом будет зависеть от того, будет ли в них участвовать Путин.

По словам источника телеканала, «сейчас все очень динамично», и «никто ничего не знает» о том, как пройдут переговоры. Независимо от того, приедет ли в Стамбул Трамп, туда отправятся его спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог, утверждают CNN и Reuters.

Уиткофф заявил в интервью изданию Breitbart News, что президент США «поставил ультиматум» обеим сторонам конфликта: они должны добиться прогресса в достижении прочного мира, иначе Вашингтон выйдет из переговорного процесса. По словам спецпредставителя Трампа, основными проблемами в свете российско-украинских переговоров являются вопрос территорий, контроль над Запорожской АЭС, а также доступ Украины к Днепру и Черному морю.

По мнению Уиткоффа, в ходе переговоров круг вопросов удастся сузить, а затем можно будет найти «компромиссы и творческие решения для решения каждой из их проблем». Он выразил надежду, что «скоро у нас будут хорошие новости», и заявил, что «есть все шансы положить конец этому конфликту».

Кит Келлог в свою очередь заявил Fox News, что Вашингтон надеется на визит российского президента в Стамбул. По его словам, в этом случае туда приедет и Трамп.

«Это может быть абсолютно невероятная встреча», — отметил спецпредставитель американского лидера.

США хотят добиться всеобъемлющего прекращения огня на Украине, а уже после переходить к территориальным вопросам, добавил Келлог. При отсутствия прогресса в переговорах США могут ввести против России «значительные» и «наиболее жесткие» санкции.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов