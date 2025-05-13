Президент Украины Владимир Зеленский находится не в том положении, чтобы ставить ультиматумы России, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, Москва готова к переговорам, «шар на их стороне». Слова депутата приводит корреспондент RTVI.

«У Зеленского еще манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение верховного главнокомандующего, и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне», — сказал Картаполов.

Никакие ультиматумы украинской стороны ни к чему не приведут до тех пор, пока в Киеве не осознают «то, что происходит на земле», отметил глава думского комитета по обороне. «А на земле происходит то, что происходило и до перемирия, которое объявил наш президент на 9 мая», — добавил он.

За прошедшие сутки Вооруженные силы России наступали на 116 направлениях и «везде имели успех», в том числе освободили один населенный пункт, отчитался Картаполов.

«Мы продолжим выполнять задачи, которые стоят у нас в специальной военной операции. Не хотят они разговаривать — не надо. Мы будем говорить тем языком, который они лучше понимают и к которому они привыкли. Это язык русского штыка», — подчеркнул депутат.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с RTVI усомнился в необходимости присутствия президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле 15 мая.

«Дело в том, что наш президент не подвержен вот этим «фанфарам» — «вперед, вперед, к какой-то дате, там вот захотел [президент США Дональд] Трамп». Мне кажется, Трампу далеко по весу [до Путина]. Конечно, он хоть и кичится этими сделками бесконечными, но ему далеко до человека, который уже 25 лет во главе самой большой страны в мире, справляющуюся с такими вызовами. Он не побежит по отмашке Трампа», — заявил депутат.

«А что толку ехать в четверг? Трампа, что ли, там нужно рекламировать, чтобы он там ручки пожал кому-то там? На мой взгляд, если документ не готов — и что, покрасоваться перед камерой, разойтись и потом продолжать переговоры?» — задался вопросами Калашников.

По его словам, в переговорах, как правило, задействованы переговорные команды, занимающиеся подготовкой предложений, которые согласовываются для имплементации, а затем и для подписания президентами.

«Например, так было в Стамбуле в 2022 году — имплементировали, подписали каждую страницу. А дальше нужно было президентам подписать. Конечно, для четверга вряд ли будет готовый документ, если только такая подпольная работа не была уже проведена, и она полностью согласована. Но что-то мне подсказывает, что этого не могло быть. Если не готов материал, если не готовы к подписанию какие-то вещи, тогда другой вопрос. Но это пусть решает верховный главнокомандующий», — сказал Калашников.

11 мая Трамп призвал Украину согласиться на предложение Путина о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая. Позже американский президент не исключил, что лично прибудет в Турцию в этот день. Зеленский публично выразил готовность к прямым переговорам с Путиным и заявил, что будет лично ждать его в Стамбуле 15 мая. Москва направит в турецкую столицу делегацию, состав которой пока не объявлен.

Украина, страны Европы и США призывают Россию к 30-дневному прекращению огня, а в случае несогласия грозят ужесточить санкции. В Кремле заявили, что Москва настроена на поиск вариантов для мирного урегулирования конфликта на долгосрочной основе, но язык ультиматумов для нее «неприемлем».