Президент России Владимир Путин «четко и недвусмысленно обозначил» позицию по переходу к переговорам с украинской стороной без предварительных условий. Об этом в ходе брифинга заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

«Язык ультиматумов для России неприемлем», — добавил он.

В то же время, сказал Песков, российская сторона серьезно относится к поиску вариантов для мирного урегулирования конфликта на долгосрочной основе. Он также отметил, что речь идет о возобновлении прямых переговоров, прерванных Киевом в 2022 году.

«Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств. В том числе, у наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, обратившегося к Киеву с призывом безотлагательно и без каких-либо условий согласиться на участие во встрече, предложенной российским главой государства.

«Во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Эрдоган подтвердил готовность сделать все для организации переговоров», — заключил Песков.

Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил организовать переговоры по урегулированию конфликта с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Он также допустил, что в рамках этого процесса возникнут условия для прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности ко встрече с российскими представителями.

Незадолго до того, как президент огласил свое предложение, в Киеве состоялась встреча лидеров Франции, Германии, Великобритании, Польши и Украины, которые созвонились с президентом США Дональдом Трампом. По результатам встречи ее участники призвали российскую сторону к 30-дневному перемирию с 12 мая и пригрозили санкциями в случае отказа.