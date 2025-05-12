Президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам России и Украины в Турции 15 мая. Об этом пишет Reuters.

«Я думал над тем, чтобы прилететь [туда]. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы все-таки полететь туда. Есть такая возможность, я думаю, если что-то случится, но нам нужно довести это до конца», — сказал Трамп в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

Это заявление американского лидера прозвучало на фоне его планов посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

«Я думаю, можно получить хороший результат от встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной», — отметил Трамп.

Выступая в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин, предложил провести переговоры по мирному урегулированию вооруженного конфликта с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Российский лидер допустил, что в ходе переговорного процесса может быть достигнуто прекращение огня. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российской делегацией.

За несколько часов до того, как президент России выступил со своей инициативой, лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши встретились с Зеленским, созвонившись с Дональдом Трампом. По итогам встречи участники обратились к российской стороной с требованием ввести 30-дневное перемирие с 12 мая и пригрозили санкциями в случае отказа.