Президент Украины Владимир Зеленский принял решение лететь на переговоры в Стамбул независимо от того, какое решение примет Москва относительно прекращения огня с 12 мая. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника.

По словам собеседника издания, 15 мая украинский президент прибудет в Стамбул, даже если российская сторона не согласится на начало перемирия с 12 мая.

Накануне украинский президент писал в телеграм-канале, что «ждет с завтрашнего дня прекращения огня — полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Зеленский также отметил, что ждет президента России Владимира Путина 15 мая в Турции лично.

В ночь на 11 мая Путин выступил с предложением о проведении переговоров в Стамбуле 15 мая без предварительных условий и допустил, что в рамках этого процесса станет возможным прекращение огня.

Зеленский ответил, что его страна ожидает согласия со стороны России на “полное, длительное и надежное” перемирие с 12 мая, а также заявил о готовности Киева ко встречам с Москвой.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро при этом заявил, что европейские лидеры хотят присутствовать на переговорах в Стамбуле, однако только в случае достижения перемирия.

Барро напомнил, что французская сторона уже успела обговорить предложения, касающиеся наблюдения за режимом прекращения огня на Украине, с “коалицией желающих” и США. Он также выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп, поддержал план по первоочередному установлению перемирия на 30 дней.