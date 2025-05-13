Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для участия в возможных переговорах по российско-украинскому конфликту 15 мая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с планами спецпредставителей американского лидера.

Как передает CNN со ссылкой на источники в администрации США, на возможных переговорах России и Украины в Стамбуле Уиткофф и Келлог выступят в качестве наблюдателей. При этом вопрос о поездке в Стамбул президента США Дональда Трампа остается открытым. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, это зависит от того, будет ли присутствовать на переговорах российский лидер Владимир Путин.

Трамп ранее высказался о своем возможном участии в переговорах, которые планируется провести в Турции, в ходе встречи с журналистами в Белом доме перед поездкой в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

«У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы все-таки полететь туда. Есть такая возможность, я думаю, если что-то случится, но нам нужно довести это до конца», — сказал он.

Американский лидер также призвал не «недооценивать» встречу 15 мая в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, провел обсуждение возможных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который назвал предложение о переговорах новым «окном возможностей».

В своем выступлении в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил провести переговоры по мирному урегулированию российско-украинского конфликта без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он также допустил, что в процессе переговоров может возникнуть благоприятная ситуация для достижения прекращения огня.

Незадолго до этого президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу с Зеленским, в ходе которой связались с Дональдом Трампом. По результатам переговоров участники встречи направили Москве требование ввести 30-дневное перемирие с 12 мая и пригрозили санкциями в случае отказа.

Позднее анонимные источники сообщили о готовности европейских лидеров отложить введение санкций до встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. По их словам, Европа обратится к США с призывом ввести санкции против России в том случае, если Путин откажется от встречи с Зеленским или если Москва откажется от прекращения огня 15 мая.