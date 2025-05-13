Европейские лидеры готовы дождаться встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в Турции, прежде чем просить Вашингтон ввести новые ограничения против Москвы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

После переговоров чиновников из Европы и США 12 мая стало понятно, что американская сторона хотела бы предоставить возможность для переговоров между Москвой и Киевом 15 мая, прежде чем усилить давление на Путина, сказано в публикации.

«Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры призовут президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы», — пишет Bloomberg.

Кремль пока не уведомил, будет ли присутствовать на встрече президент России.

The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов отмечает, что заявление Трампа о том, что Украина должна немедленно согласиться на предложенное Путиным возобновление прямых переговоров, может помешать планам Европы убедить США ввести санкции против Москвы в случае отказа от 30-дневного перемирия.

По словам собеседников, у украинского президента не было иного выбора, кроме как принять предложение Путина о переговорах в Стамбуле из опасений оскорбить Трампа. Дипломаты отмечает, что российский лидер предложил переговоры, чтобы не отталкивать американского коллегу и избежать давления Европы на США.

Источники издания не считают, что президент США действовал в сговоре с российским коллегой. Не исключено, что некоторые европейские чиновники также приедут в Стамбул, чтобы убедиться, что Киев готов к переговорам. Трамп также допустил, что может поехать в Стамбул 15 мая.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что президент Трамп в частных беседах поддержал заявление о санкциях, с которым выступили канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск, посетившие Киев 10 мая.

EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах писал, что ЕС в рамках 17-го антироссийского пакета санкций намерен ввести ограничения против 149 судов так называемого теневого флота.

Около 25 судов, которые могут попасть в реестр, сейчас ходят по Балтийскому и Северному морям, другие находятся в районах Черного моря и Восточного Средиземноморья вблизи Индии и Китая. При этом только 15 из 149 судов ходят под российским флагом.

Новый пакет санкций планируется принять 20 мая. Помимо почти 150 российских судов, туда, по данным EUobserver, включат 54 россиянина и 14 физических лиц, которые якобы «помогают военным усилиям» России. Кроме того, 17-й пакет санкций предусматривает ужесточение экспорта технологий двойного назначения из ЕС.