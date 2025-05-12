Евросоюз в рамках 17-го антироссийского пакета санкций намерен ввести ограничения против 149 судов так называемого теневого флота. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Около 25 судов, которые могут попасть в реестр, сейчас ходят по Балтийскому и Северному морям, другие находятся в районах Черного моря и Восточного Средиземноморья вблизи Индии и Китая. При этом только 15 из 149 судов ходят под российским флагом.

«Включение в список означает, что им будет запрещено заходить в порты ЕС или пользоваться услугами морских компаний ЕС, такими как страхование, ремонт или дозаправка, после того, как решение [о запрете] вступит в силу 20 мая», — сообщает издание.

Представители стран-членов ЕС обсудили новые меры 12 мая. По словам источников, большинство делегаций выразили поддержку предложению, в то время как другие запросили дополнительное время для анализа. Обсуждение проходило «быстро» и «на основе консенсуса».

Новый пакет санкций планируется принять 20 мая. Помимо почти 150 российских судов, туда, по данным EUobserver, включат 54 россиянина и 14 физических лиц, которые якобы «помогают военным усилиям» России. Кроме того, 17-й пакет санкций предусматривает ужесточение экспорта технологий двойного назначения из ЕС.

9 мая Великобритания расширила санкционный список в отношении российских лиц. Лондон внес в черные списки 101 танкер, а также пять физических лиц и четыре юрлица, включая российскую страховую компанию «Согласие». Как утверждают британские власти, внесенные в список танкеры составляют основную часть так называемого теневого флота и перевезли грузы на сумму более $24 млрд с начала 2024 года.