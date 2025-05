Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении крупнейшего с начала Россией военной операции на Украине пакета санкций, направленных, как утверждается, на защиту национальной безопасности Соединенного Королевства.

«Угрозу, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности, нельзя недооценивать. Чтобы усилить давление на [президента России Владимира] Путина, я объявляю о самом крупном на сегодняшний день пакете санкций. Я всегда буду делать все возможное для защиты трудящихся. Безопасность внутри страны. Укрепление позиций за рубежом», — написал Стармер в соцсети Х.

Как следует из документа, опубликованного на сайте британского Минфина, Лондон внес в черные списки 101 танкер, а также пять физических лиц и четыре юрлица, включая российскую страховую компанию «Согласие».

Кроме «Согласия» под санкции попали две компании из Гонконга — BX Energy и Nord Axis Ltd, а также норвежская Romarine AS, предоставляющая услуги по обслуживанию судов. В документе говорится, что все они «получали выгоду за счет оказания поддержки российскому правительству, осуществляя деятельность в отрасли, представляющей стратегическое значения для правительства России». Утверждается, что BX Energy и Nord Axis Ltd якобы участвовали в торговле российскими углеводородами.

В санкционный список Лондона также включены пять граждан Азербайджана — Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Анар Мадатли, Талат Сафаров и Этибар Эйюб. Они, как утверждается, связаны с российским «теневым флотом».

Также под санкциями оказалось более ста нефтяных танкеров под флагами различных стран, в том числе Панамы, Палау, Барбадоса и других, якобы связанных с Россией и перевозящих российскую нефть или нефтепродукты из России в третьи страны. Всем им запрещено входить в порты Великобритании под угрозой их задержания, им будет отказано в регистрации в реестре судов королевства, а действующая регистрация, если это применимо, может быть прекращена.