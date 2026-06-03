Сбербанк предлагает странам Глобального Юга обученные на локальном контенте «суверенные» модели искусственного интеллекта, способные помочь развивающимся государствам преодолеть цифровое неравенство. Об этом в интервью Reuters накануне ПМЭФ заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин, курирующий развитие ИИ.

По его словам, такие модели на начальном этапе будут уступать по скорости и интеллекту западным аналогам, но зато «будут соответствовать ценностям» тех стран, для которых это является важным фактором.

«Поначалу он будет работать медленнее и не так умно, как Anthropic, Grok или DeepSeek, но он будет соответствовать вашим ценностям», — заверил топ-менеджер Сбербанка.

Ведяхин утверждает, что уже наметился значительный спрос на российские разработки со стороны стран Латинской Америки, Африки, Азии и Океании, которые хотят развивать собственный ИИ, но не могут себе этого позволить.

По его мнению, тренд развития ИИ-индустрии — это создание более компактных и специализированных моделей, не требующих огромных вычислительных ресурсов, потому что пользователям нужны решения конкретных задач по разумной цене.

Ведяхин прогнозирует, что будущее — за узкоспециализированными моделями ИИ, заточенными под решение конкретных задач. В пример он привел модель для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков: по его словам, ей совершенно незачем «знать редкие диалекты или цитировать стихи, что требует больших затрат ресурсов».

Российская экономика благодаря отечественному ИИ может продемонстрировать рост на 11% — 22% в некоторых секторах, считает Ведяхин.

Рассуждая о практическом применении технологий, топ-менеджер Сбербанка рассказал, что утомлен «армиями танцующих роботов» и поэтому поручил своей команде создать робота для укладки плитки, который мог бы выполнять реальную полезную работу.

Сейчас, по его словам, этот робот проходит испытания, но пока не автономен: он может эффективно выполнять задачи только на идеально подготовленной поверхности, а ее предварительно должны подготовить люди.