Исследования показывают, что даже лучшие ИИ-агенты выполняют профессиональные задачи менее чем в 5% случаев. Это не мешает технологическим компаниям по всему миру массово сокращать персонал, ссылаясь на внедрение искусственного интеллекта. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на данные компании Scale AI, разработавшей индекс Remote Labour Index для измерения эффективности ИИ в реальной экономической деятельности.

Meta* уволила почти 10% своего персонала в прошлом месяце, объявив о переходе к агентному ИИ. Компания Block сократила штат почти вдвое, напрямую связав эти увольнения с искусственным интеллектом. Microsoft и Amazon уволили тысячи работников за последний год, упоминая сдвиги в сторону использования нейросетей.

В ходе своего исследования эксперты Scale AI поручали ИИ-агентам широкий спектр задач с профессиональных фриланс-платформ, включая разработку листовок или логотипов, редактирование видео, написание отчетов и создание архитектурных моделей. Результаты сравнивались с работами людей-фрилансеров. Наиболее часто ИИ терпел неудачу при выполнении сложных задач — например, при создании архитектурных чертежей по определенным спецификациям. Наилучшие показатели у ИИ оказались в генерации изображений, написании отчетов, расшифровке аудио и извлечении данных.

Руководитель исследований Scale AI Мадху Сехваг пояснил: «ИИ-агенты и модели способны выполнять определенные задачи. Но сложное мышление и сложные рассуждения, необходимые для надежного выполнения задачи от начала до конца, все еще остаются эксклюзивом человека».

Самая частая причина провалов ИИ — низкое качество, описанное как «детское» или любительское (около 46%). Еще треть признанных неудачно выполненными заданий были сделаны не до конца, примерно 18% содержали разного рода дефекты или не соответствовали требуемым техническим характеристикам.

Гендиректор Scale AI Джейсон Дрёге рассказал, что корпоративные клиенты часто просят внедрить ИИ ради экономии средств, но существует «много проблем, для надежного и безопасного решения которых технология пока недостаточно созрела».

По его словам, некоторые компании «отмывают» массовые увольнения, используя ИИ как оправдание для сокращения штата. Схожую мысль высказывал гендиректор OpenAI Сэм Альтман: по его словам, «люди винят ИИ в увольнениях, которые компании все равно бы провели».

Изучающая влияние цифровых технологий на труд доцент Университета Торонто Джули Юйцзе Чен считает, что массовые увольнения связаны с затратами компаний на внедрение нейросетей.

«ИИ требует много денег. Это как эксперимент, высасывающий деньги, и ни одна компания не может предсказать, сработает ли он, поэтому им приходится увольнять работников, чтобы снизить затраты. Иногда использование технологической безработицы — это просто оправдание», — пояснила она.

Эксперты предупреждают, что тренд на использование искусственного интеллекта усложнит работу тем, кого не уволят, поскольку их задачи сместятся в сторону проверки и мониторинга множества ИИ-агентов.

Изучающий социальные и политические последствия внедрения ИИ докторант Университета Оттавы Дэвид Элиот считает, что белые воротнички сейчас переживают то, через что рабочие специальности проходили веками — они фактически вынуждены обучать машины, которые в будущем заменят их самих.

«Есть что-то действительно глубоко тревожное в участии работников в автоматизации их профессионального труда и деградации навыков, в сознательном участии в деятельности, которая снижает их ценность для экономики. Это жутковато», — рассуждает он.

По словам Элиота, многие малые и средние компании искренне верят в безграничные возможности ИИ, но на практике нейросети «не срабатывают так хорошо, как они надеялись».

Отчет Массачусетского технологического института за прошлый год показал, что, несмотря на инвестированные в генеративный ИИ $30-40 млрд, 95% организаций не увидели от него финансовой отдачи.

* Деятельность корпорации Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена