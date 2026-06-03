Ограничения на ввоз в Россию продукции из Армении связаны с желанием Москвы продемонстрировать, что республика должна определиться с внешнеполитическими ориентирами. Такое мнение заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин высказал в эфире RTVI.

«Мне кажется, это все равно такая еще предупредительная стрельба, скажем так», — прокомментировал Притчин торговые ограничения на армянские товары.

По мнению эксперта, Москва хочет показать, что ее заявления в отношении Еревана не являются голословными.

«Действительно есть такой консенсус и в российском руководстве, и, как показывает встреча в Астане, в руководстве других стран-партнеров ЕАЭС — что Армении нужно определяться, с кем она планирует выстраивать свое будущее», — отметил Притчин.

Он назвал «чисто популистской мерой» обещание премьер-министра Никола Пашиняна компенсировать армянским производителям ограничения на экспорт в Россию. По мнению Притчина, бюджет республики не позволяет сделать это.

«До выборов осталось совсем чуть-чуть, и людей надо успокоить <…> Но понятно, что в долгосрочном плане это не мера и не решение проблем», — пояснил эксперт.

На вопрос, может ли Россия ослабить ограничения после парламентских выборов в Армении 7 июня, Притчин ответил, что это зависит от итогов голосования и того, кто станет правящей партией. Если Пашинян останется у власти, надо будет смотреть на его «первые решения», подчеркнул собеседник RTVI.

«Одно дело — это предвыборная кампания, когда задача — во что бы то ни стало сохранить власть, добиться лояльности избирателей. Другой вопрос — когда на ближайшие несколько лет твоя партия будет правящей и, соответственно, нужно нести ответственность за социально-экономическую стабильность в стране. Здесь, конечно, даже сам Пашинян может очень серьезно поменять риторику. И, возможно, даже в Москву приедет для того, чтобы ситуацию урегулировать», — добавил Притчин.

В 2025 году Армения приняла закон о том, что официально начинает процесс вступления в Евросоюз. Пашинян заявил, что республика продолжит быть членом ЕАЭС до тех пока это совместимо с проведением реформ, «направленных на сближение с ЕС».

Россия не раз подчеркивала, что состоять одновременно в двух блоках нельзя. 1 апреля 2026 года президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном в Кремле сказал: «Нахождение в Таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕврАзЭС невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, вопрос чисто экономического характера».

С конца мая власти России ограничили ввоз в страну продукции из Армении, ссылаясь на нарушения санитарных норм. Под торговые ограничения, в частности, попали цветы, коньяк, минеральная вода, помидоры, зелень, клубника, абрикосы, персики, виноград.