В Молдове разразилась экономическая и политическая «катастрофа» из-за того, что власти страны «фактически разрывают» союзнические отношения с Россией. Около 400 тыс. граждан республики в последнее время уехали оттуда ради выживания, заявила Life.ru на полях ПМЭФ замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова.

По ее словам, около 36 тыс. приднестровцев подали заявки на получение гражданства России после того, как в середине мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре для них.

Аршинова напомнила, что десятки лет между Россией и Молдовой выстраивались «хорошие торговые отношения», но сейчас они, по сути, прекращены.

«Поэтому страдают и фермеры, страдает бизнес. Обещаются большие преференции в будущем вместе с Европейским союзом, но мы видим по примеру Украины — многое обещалось и ничего не было сделано», — сказала депутат.

По ее словам, молдавская экономика начинает держаться только на европейских кредитах, которые выдаются под залог земель — а это все, что есть у республики.

Около 400 тыс. граждан Молдовы покинули страну за последнее время, продолжила депутат.

«Сейчас граждане Молдовы стремятся получить любое другое гражданство, кроме гражданства своей страны, для того, чтобы хоть как-то выжить вообще», — заявила она.

Аршинова назвала «долгожданным решением» указ президента России Владимира Путина об упрощенном принятии в гражданство РФ жителей Приднестровья.

«Приднестровцы давно ждали такой защиты, поскольку они не хотят быть гражданами Молдовы и уж тем более натовской Молдовы, евросоюзовской Молдовы. И поэтому в первые дни после указа Путина заявились на получение гражданства России 36 тысяч приднестровцев», — сообщила парламентарий.

Как она рассказала, желающие «фактически обрушили» информационные сайты МВД России, потому что для вступление в гражданство нужно получить справку о несудимости.

Кроме того, как заявила Аршинова, образовалась очередь на получение приднестровского гражданства. Она пояснила, что многие граждане Молдовы, в первую очередь, гагаузы, стремятся получить гражданство России в упрощенном порядке.

Аршинова обвинила президента Молдовы Майю Санду в разжигании гражданской войны в своей стране и попытке провести «аншлюс», насильно присоединив Молдову к Румынии. По оценке депутата, это политическое самоубийство и отказ от независимости, выгодный лишь ЕС.

Замглавы фракции «ЕР» также высказала мнение, что страны НАТО пытаются открыть второй фронт против России в Молдове. Она обратила внимание на то, что прошло уже 13 совместных учений этой страны с Альянсом. Она также полагает, что молдавское население готовят к силовому решению приднестровского вопроса.

Во вторник, 2 июня, вице-премьер Молдовы Эуген Осмоческу сообщил в интервью порталу Euractiv, что республика по-прежнему нацелена на подписание договора о вступлении в ЕС к концу 2028 года. Однако, если путь к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован, то республика воспользуется «планом Б» и рассмотрит возможность присоединения к Румынии, заявил он.

«Никакого присоединения», — отреагировала на это официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Планируется поглощение Румынией Молдавии с целью уничтожения идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов», — процитировало ее РИА Новости.