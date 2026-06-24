Участие Армении в конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске — это сознательный вызов Москве ради одобрения Брюсселя. Об этом RTVI заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. По его словам, армянское руководство последовательно выбирает одобрение Брюсселя — даже ценой отношений с Москвой.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 24—25 июня участвует в конференции по восстановлению Украины, которую совместно организуют Польша и Украина. Форум в Гданьске собрал делегации примерно из 100 стран. Из-за конфликта президентов Польши и Украины украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

«Видимо, они хотят еще больше испортить отношения с Россией. И улучшить отношения с Евросоюзом», — заявил RTVI Силаев.

Иначе расставил акценты в беседе с RTVI политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев: решение Армении связано прежде всего с внешним давлением, считает он. По его мнению, Ереван действует по «настоятельным требованиям или, скажем так, просьбам» Брюсселя.

«Евросоюз пытается обеспечить максимальное единство и сплоченность в своей проукраинской политике и готовность вовлекать в так называемые программы по восстановлению Украины в том числе страны, формально считающиеся союзниками и партнерами России по различного рода евразийским интеграционным объединениям», — сказал он.

При этом реальный вклад Армении в процесс, который в Брюсселе подразумевают под восстановлением Украины, Арешев оценивает скептически: «мягко говоря, весьма невелик». Речь, по его словам, идет главным образом о политических, геополитических и информационно-пропагандистских соображениях.

О финансовой стороне вопроса эксперты говорят по-разному. Арешев не исключает, что перспектива преференций стала одним из аргументов в пользу поездки в Гданьск.

Силаев, в свою очередь, призвал здесь разграничивать интересы армянской власти и рядовых граждан.

«Армянское руководство — да [рассчитывает получить выгоду от поездки]. Потому что объемы помощи Евросоюза Украине увеличиваются, и большая часть этих объемов оседает где-то рядом с армянским начальством. А вот Армения как государство — нет», — заявил он.

На вопрос, почему риски негативной реакции Москвы не остановили Ереван, Арешев допустил, что это связано с «общим климатом российско-армянских взаимоотношений на современном этапе».

Силаев высказался иначе: «Для них похлопывание по плечу со стороны [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен или [президента Франции Эммануэля] Макрона гораздо важнее, чем добрососедские, партнерские и союзнические отношения с Россией. Такие приоритеты».

19 июня Европейская комиссия сообщила, что перечислила Армении первый транш пакета помощи — 34 млн евро на поддержку частного сектора, пострадавшего от российских торговых ограничений. Помимо денег, соглашение предусматривает расширение доступа армянских производителей к рынкам ЕС — прежде всего в агропродовольственном секторе и цветоводстве.

Торговые ограничения Москва начала вводить на фоне сближения Еревана с Брюсселем. С 21 мая процесс шел поэтапно: сначала Россельхознадзор ограничил поставки цветов, коньяка и вина, затем — овощей, клубники и рыбы. С 12 июня запрет распространился на всю подкарантинную продукцию армянского происхождения. На Россию приходится более 90% сельскохозяйственного экспорта республики, а ущерб Financial Times оценивала примерно в 420 млн евро в год.