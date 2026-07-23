Американский бизнесмен-биохакер Брайан Джонсон заявил, что создал в лаборатории клон самого себя в виде «новорожденного». Об этом он написал в соцсети X.

По словам Джонсона, он прошел через процедуру забора крови, выделения клеток, воздействия на них факторами Яманаки и сброса эпигенетического возраста до эмбрионального состояния. В результате, как утверждает биохакер, он получил индуцированные плюрипотентные стволовые клетки «малыша Брайана».

«С помощью этого клона я могу стать собственным донором крови, тестировать терапию на клоне, выращивать органы для трансплантации, разрабатывать новые методы лечения, вводить молодые клетки», — написал Джонсон.

Идея эксперимента, по словам бизнесмена, пришла к нему после диагностики аутоиммунного гастрита — хронического заболевания, при котором иммунная система атакует клетки слизистой оболочки желудка. Сам он описал это состояние так:

«Мой желудок пожирает сам себя».

Джонсон назвал диагноз неизлечимым и заявил, что болезнь вдохновила его на поиск новых путей восстановления поврежденных тканей.

Он утверждает, что клетки «малыша Брайана» когда-нибудь позволят ему восстанавить поврежденные органы, включая почки, печень и легкие, а также исправить потерю зрения и слуха. По его словам, поскольку они получены из его собственного организма, то с меньшей вероятностью будут отторгнуты при трансплантации, в отличие от донорских.

Однако, как отмечает WLT Report, описанная Джонсоном процедура не имеет отношения к клонированию в том смысле, в каком это слово обычно используется. Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки — это перепрограммированные взрослые клетки, которые могут дифференцироваться в различные типы клеток организма, но не являются ни эмбрионом, ни плодом, ни организмом.

«Клон в обычном понимании — это генетически идентичный организм. То, что создал Джонсон, — это культура его собственных перепрограммированных клеток», — поясняет издание.

Эксперты напоминают, что технология iPSC была разработана еще в 2006 году.

В 2025 году в журнале Nature были опубликованы результаты небольшого клинического исследования, в котором пациентам с болезнью Паркинсона пересаживали дофамин-продуцирующие клетки, полученные из iPSC, и не было зафиксировано серьезных побочных эффектов. Однако выращивание полноценных органов для трансплантации остается одной из самых сложных задач регенеративной медицины.

По данным National Library of Medicine, органоиды, выращенные из iPSC, пока имеют ограничения — незрелые клетки, неполные сосудистые системы и риск генетических мутаций. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупреждает, что быстрое размножение iPSC может приводить к разрывам ДНК.

«Будущее действительно может расти в чашке Петри. Но это не новорожденный Брайан Джонсон», — заключает WLT Report.

В интернете спорно отреагировали на эксперимент Джонсона. Многие пользователи назвали это «ужасами, созданными человеком» и «пределом страха смерти». Другие отметили, что прорывы в медицине часто начинаются с идей, которые кажутся нетрадиционными.

Джонсон, основатель компании Braintree, потратил миллионы долларов на экстремальные эксперименты по продлению жизни, включая диеты, диетические добавки и переливание крови от собственного сына. Не все его эксперименты были успешными: он признался, что сожалеет об использовании гормона роста, который вызвал у него повышение внутричерепного давления и нарушение уровня глюкозы в крови.