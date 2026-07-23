Идея переименовать Свердловскую область в целом неплохая, но несвоевременная. Об этом в беседе с RTVI заявил депутат регионального Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. По его мнению, реализация такой инициативы будет выглядеть как лишняя раскачка области и людей, а сама процедура потребует ощутимых затрат.

Ранее в эфире программы «Акцент» на «Областном телевидении» с предложением переименовать Свердловскую область выступил Гавриил Дорошин — потомок императора Николая I по материнской линии, если вести род от великой княжны Марии Николаевны. Свою позицию он объяснил тем, что не всякую часть истории страны стоит воспринимать с гордостью: «У нас есть русские, которые служили Третьему рейху. Тоже наша история. Надо этим гордиться? Нет, конечно. То же самое и большевики, я считаю. Это наша история, гордиться тут нечем, они уничтожили русскую духовную составляющую, мы до сих пор разгребаем эти ошибки».

Переименование области, считает Дорошин, могло бы изменить отношение общества к царской семье. По его словам, человек с детства видит в городах проспекты и площади Ленина, поэтому относится к революционеру нейтрально — для него это становится нормой. Эту тенденцию, полагает потомок императора, необходимо изменить.

Дорошину 29 лет, он родился 14 октября 1996 года в Марселе; в 18 лет уехал в Донбасс и два года провел в разведке батальона «Оплот», а сейчас служит в зоне СВО, командуя группой операторов беспилотников, за что получил орден Мужества и Георгиевский крест.

Вегнер в беседе с RTVI сообщил, что сам ранее выступал с похожей идеей.

«Я вообще давно предлагал в Екатеринбургскую губернию переименовать, либо в Уральский край. Пермский край, Уральский край. Наверное, это было бы более исторически верно, дань нашей истории. Но это уже как люди проголосуют», — подчеркнул он.

Однако сейчас, как считает депутат, такая инициатива несвоевременна, так как она может стать дополнительным источником напряжения в регионе.

«Дополнительная, мне кажется, раскачка какая-то области и людей. Мы же понимаем, что люди скажут: “Вам че, делать нехрен, что ли? В столь ответственный момент тратить деньги?”» — добавил он.

Вегнер также указал на расходы, связанные с переименованием.

«Тут, как бы нам ни хотелось, безусловно, достаточно большие затраты, связанные и с изменением законодательной базы, и с изменением тех же гербовых печатей и так далее. Это хоть и мелкие цифры, но если взять по области — это будут дополнительные затраты, которые сегодня совершенно несвоевременны», — сказал собеседник RTVI.

При этом депутат не отверг саму идею: «А так, я думаю — почему нет? Имеет право быть. Уральский край. Красивое название».

Свердловскую область образовали 17 января 1934 года, выделив ее из Уральской области, существовавшей в 1923—1934 годах. Регион получил название по административному центру — Свердловску, в который Екатеринбург переименовали в 1924 году в честь революционера Якова Свердлова. Историческое имя город вернул в 1991 году: 4 сентября решение принял городской совет, а 23 сентября его утвердил президиум Верховного Совета РСФСР.

В июне 2026 года с аналогичной инициативой выступал лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов: он заявил, что Свердловская область должна сменить название «с точки зрения исторической правды». При этом парламентарий отметил, что переименование потребует значительных расходов: «Все придется переделывать, начиная с вывесок и кончая всякими документами».