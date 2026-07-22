Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь объявил об отставке: он подал заявление врио президента Агнеш Форстхоффер и вице-спикеру Национального собрания, который сейчас исполняет функции председателя парламента. Согласно документу, полномочия Надя прекратятся 25 августа 2026 года.

Это событие стало очередным эпизодом в цепочке отставок членов команды экс-премьера Виктора Орбана на фоне смены власти в Венгрии после победы оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.

Кто такой Габор Балинт Надь

Надь работает в прокурорской системе с 2012 года, начав карьеру в Главном управлении по уголовным делам Генеральной прокуратуры. До этого он был судьей Центрального районного суда Пешта, а затем — прикомандированным прокурором в Центральной следственной прокуратуре.

В 2021 году он возглавил отдел кабинета Генеральной прокуратуры, а в прошлом году стал главой аппарата тогдашнего генпрокурора Петера Полта. С 2013 года преподает в Католическом университете имени Петера Пазманя, который окончил в 2002 году. В 2024 году был удостоен премии имени Иштвана Мадьяра — награды для сотрудников прокуратуры за выдающийся профессионализм.

Наиболее известное дело в его карьере — обвинение по делу так называемого «доктора с щелочью» (резонансное дело о нападении с использованием едкого вещества).

В марте 2013 года бывший директор больницы и племянник экс-министра здравоохранения Венгрии. Кристиан Бене напал на бросившую его Эрику Реннер, связал, ввел успокоительное, а затем щелочь на ее половые органы и область вокруг них. Его родня через свои связи пыталась замять дело, расследование длилось пять лет. В 2018 году Бене приговорили к 11 годам тюрьмы и навсегда лишили права работать врачом.

Надь пришел на пост генерального прокурора весной 2025 года, сменив Петера Полта, который занимал эту должность в общей сложности 15 лет: с 2000 по 2006 год при первом правительстве Орбана, а затем с 2010 года — после того, как «Фидес» получил конституционное большинство. Именно при Полте так и не дошли до суда целый ряд крупных коррупционных скандалов, таких как дело Elios и «табачная мафия».

Полт покинул пост генпрокурора 15 мая 2025 года после того, как выяснилось, что «Фидес» выдвигает его в судьи Конституционного суда. Затем стало известно о намерении сделать его председателем этого органа.

Что написал генпрокурор

В своем официальном обращении, опубликованном на сайте прокуратуры, Надь подчеркнул, что независимость и авторитет судебной системы, включая прокуратуру, являются одной из основ демократического государственного устройства. По его словам, ведомство «не должно становиться инструментом борьбы политических сил» и ареной для «сиюминутных политических интересов или закулисных игр власти».

Прокурор заявил, что в последнее время стал объектом «систематических атак, далеко выходящих за рамки допустимой профессиональной и общественной дискуссии».

«Причина моей отставки — исключительно защита интересов прокурорской системы: ее работа и независимость не должны страдать из-за недобросовестной, политически мотивированной борьбы вокруг фигуры генерального прокурора. Я не хочу больше быть частью того, как искусственно созданный вокруг меня, основанный на лжи конфликт становится инструментом дальнейшего разрушения институционального доверия», — подытожил Надь.

Он подчеркнул, что, как и его родственники, никогда не был связан с политическими партиями, а на посту генерального прокурора находится немногим более года.

При чем тут Украина

Отдельно Надь в своем заявлении остановился на растущей, по его мнению, практике, когда участники уголовных процессов и представляющие их адвокаты используют собственные дела для политических атак на органы правосудия.

«Эти недостойные высказывания сегодня затрагивают уже не только меня и мою должность, но и подрывают авторитет прокуратуры и доверие общества к работе более 4 тысяч ее специалистов, а также наносят ущерб ее независимости», — написал он.

Прокурор назвал крайне тревожным сигнал о своем уходе в отставку из-за того, что ход расследования некоторых уголовных дел «не соответствует тому, как их представляли себе» те или иные общественные деятели. По его словам, это создает опасный прецедент, при котором любой будущий генпрокурор будет вынужден опасаться увольнения, если его действия не будут отвечать политическим ожиданиям.

Ключевым фактором, спровоцировавшим давление на генпрокурора, стало так называемое дело о «золотом конвое» (aranykonvoj-ügy) — связанное с Украиной расследование, касающееся вывоза золотых слитков и наличных денежных средств.

По данным СМИ, это дело спровоцировало внутриведомственный конфликт в Генпрокуратуре: некоторые ее сотрудники, пытаясь сохранить свои места при смене власти в стране, выступили против своего руководства и обвинили его в манипулировании расследованием.

Дополнительное давление создали адвокаты обвиняемых, которые вчера отправили врио президента Венгрии требование запустить парламентскую процедуру лишения полномочий генпрокурора.

Ультиматум Мадьяра и системная замена элиты

Отставка Надя происходит на фоне масштабной кампании по вытеснению чиновников и политиков, ассоциируемых с эпохой Орбана, из всех ключевых государственных институтов.

После победы партии «Тиса» на выборах премьер-министр Петер Мадьяр неоднократно требовал от целого ряда высокопоставленных чиновников — президента страны, генерального прокурора и других — добровольно покинуть свои посты. Ранее он установил для них срок до 31 мая 2026 года, однако тогда практически никто из адресатов ультиматума не подал в отставку.

В понедельник, 20 июля, выступая в парламенте, Мадьяр перечислил уже состоявшиеся отставки: «Гуляш Гергей — вышел, Сийярто — вышел, Петер Полт — вышел, Золтан Ломницы — вышел, Янош Лазар — исчез, Тамаш Шуйок — не у власти», после чего добавил:

«Есть одно имя, которого болезненно не хватает в этом списке — генеральный прокурор».

По утверждению Мадьяра, около 90% венгерского общества согласны с тем, что преемник Полта на посту генпрокурора не должен оставаться в должности.

Уже через несколько минут после публикации заявления об отставке Надя Мадьяр отреагировал в соцсетях:

«Страна освободилась от очередной марионетки Орбана, которая тормозила смену режима. Господа, кто следующий?»

Отставке генпрокурора предшествовало еще одно знаковое событие: в конце прошлой недели действующий президент Венгрии Тамаш Шуйок объявил, что подпишет 17-ю поправку к Основному закону страны, которая фактически ликвидирует занимаемую им должность в ее нынешнем виде.

Сейчас функции главы государства временно исполняет Агнеш Форстхоффер, а в парламенте уже обсуждается кандидатура на пост нового президента — в частности, называли имя известной шахматистки Юдит Полгар, чью кандидатуру поддержала и фракция «Тиса». Правда, сама она отказалась претендовать на власть.

Дело о культурном фонде и обыски у «Фидес»

Отставка генпрокурора совпала по времени с другим резонансным событием: накануне, во вторник, прокуратура провела выемку серверов в одном из центров партии «Фидес» в рамках расследования так называемого дела Национального культурного фонда (NKA).

В среду на пресс-конференции экс-премьер Виктор Орбан назвал происходящее «серьезным политически мотивированным процессом», заявив, что лица, принимавшие решения в рамках NKA, не сделали ничего противозаконного, а средства были направлены венграм именно так, как это было изначально одобрено правительством.

По утверждению Орбана, реальная цель расследования — получить доступ к серверам «Фидес» и полностью изъять коммуникационную систему и базы данных партии для последующего давления на нее.