Венгрия, которая ранее освободила семерых инкассаторов украинского Ощадбанка, до сих пор не вернула два инкассаторских автомобиля и ценности — $40 млн, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. Об этом заявили в кредитном учреждении, назвав происходящее незаконной конфискацией и пообещав добиваться возврата имущества.

Инкассаторская бригада из семи штатных сотрудников Ощадбанка была задержана в Венгрии 5 марта при перевозке наличной валюты из Австрии на Украину в рамках выполнения международного контракта между банком и австрийским Raiffeisen Bank International. Венгерская налоговая и таможенная администрация заподозрила их в отмывании денег.

По утверждению украинской стороны, груз был оформлен в полном соответствии с международными правилами перевозок и европейскими таможенными процедурами, а сам Ощадбанк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Деньги предназначались для насыщения наличного рынка Украины и принадлежат украинским гражданам и бизнесу, доверившим их банку.

Terrorelhárítási Központ

Будапешт также заявлял, что с января через страну якобы было провезено $900 млн, 420 млн евро и 146 кг золота, связанных с «украинской военной мафией». Национальный банк Украины эти обвинения отверг.

Глава МИД Украины Андрей Сибига называл задержание захватом заложников, а украинская полиция открыла уголовные производства по факту похищения граждан и служебного автомобиля на территории Венгрии.

Инкассаторов удерживали более суток без доступа к юридической помощи и консульской поддержке. 6 марта они были выдворены из страны и вернулись на родину, однако машины и ценности остались в Будапеште.

Ощадбанк отметил, что намерен действовать сразу по двум направлениям. Первое — обжаловать решение венгерской миграционной службы об ограничении права сотрудников банка на пребывание в ЕС (банк расценивает его как «безосновательное»), и добиться официального рассмотрения нарушений, допущенных при задержании. Второе — предпринять правовые шаги для возврата имущества.

«Ощадбанк абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в перевозке», — говорится в заявлении банка.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба конфискованного имущества будет решена лишь после установления его владельцев. Украина готовит обращение к Евросоюзу с требованием вернуть государственную собственность. Национальный банк Украины, в свою очередь, 9 марта анонсировал обмен безналичной валюты финансовых учреждений на наличные, чтобы компенсировать банкам нехватку ликвидных средств после инцидента.

Reuters: трубопровод «Дружба» использовался для поставок украинской нефти

За день до инцидента президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать контакты Орбана украинским военным, чтобы те пообщались с венгерским политиком. Это произошло из-за того, как Будапешт наложил вето на пакет помощи ЕС в размере 90 млрд евро. Венгерский премьер заявил в ответ, что не позволит нападок в адрес своей страны.

Венгрия также предупредила, что не пойдет на компромиссы до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба». 5 марта Орбан заявил, что республика уже прекратила поставлять Киеву бензин и дизельное топливо, и пригрозил полностью перекрыть транзит грузов. Он также заявил, что украинская сторона занимается «государственным бандитизмом», когда блокирует поставки российской нефти.