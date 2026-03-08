Венгрия, которая ранее освободила семерых инкассаторов украинского Ощадбанка, до сих пор не вернула два инкассаторских автомобиля и ценности — $40 млн, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. Об этом заявили в кредитном учреждении, назвав происходящее незаконной конфискацией и пообещав добиваться возврата имущества.

Инкассаторская бригада из семи штатных сотрудников Ощадбанка была задержана в Венгрии 5 марта при перевозке наличной валюты из Австрии на Украину в рамках выполнения международного контракта между банком и австрийским Raiffeisen Bank International. Венгерская налоговая и таможенная администрация заподозрила их в отмывании денег.

По утверждению украинской стороны, груз был оформлен в полном соответствии с международными правилами перевозок и европейскими таможенными процедурами, а сам Ощадбанк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Деньги предназначались для насыщения наличного рынка Украины и принадлежат украинским гражданам и бизнесу, доверившим их банку.

Будапешт также заявлял, что с января через страну якобы было провезено $900 млн, 420 млн евро и 146 кг золота, связанных с «украинской военной мафией». Национальный банк Украины эти обвинения отверг.

Глава МИД Украины Андрей Сибига называл задержание захватом заложников, а украинская полиция открыла уголовные производства по факту похищения граждан и служебного автомобиля на территории Венгрии.

Инкассаторов удерживали более суток без доступа к юридической помощи и консульской поддержке. 6 марта они были выдворены из страны и вернулись на родину, однако машины и ценности остались в Будапеште.

Ощадбанк отметил, что намерен действовать сразу по двум направлениям. Первое — обжаловать решение венгерской миграционной службы об ограничении права сотрудников банка на пребывание в ЕС (банк расценивает его как «безосновательное»), и добиться официального рассмотрения нарушений, допущенных при задержании. Второе — предпринять правовые шаги для возврата имущества.

«Ощадбанк абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в перевозке», — говорится в заявлении банка.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба конфискованного имущества будет решена лишь после установления его владельцев. Украина готовит обращение к Евросоюзу с требованием вернуть государственную собственность. Национальный банк Украины, в свою очередь, 9 марта анонсировал обмен безналичной валюты финансовых учреждений на наличные, чтобы компенсировать банкам нехватку ликвидных средств после инцидента.

За день до инцидента президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать контакты Орбана украинским военным, чтобы те пообщались с венгерским политиком. Это произошло из-за того, как Будапешт наложил вето на пакет помощи ЕС в размере 90 млрд евро. Венгерский премьер заявил в ответ, что не позволит нападок в адрес своей страны.

Венгрия также предупредила, что не пойдет на компромиссы до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба». 5 марта Орбан заявил, что республика уже прекратила поставлять Киеву бензин и дизельное топливо, и пригрозил полностью перекрыть транзит грузов. Он также заявил, что украинская сторона занимается «государственным бандитизмом», когда блокирует поставки российской нефти.