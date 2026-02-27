Трубопровод «Дружба», по которому традиционно транспортировались значительные объемы российской нефти, также использовался для поставок украинского сырья в Европу. Об этом сообщили Reuters три источника в отрасли, знакомые с ситуацией. По их данным, экспорт украинской нефти продолжался до 27 января, когда прокачка была остановлена после удара по насосным станциям на западе Украины.

Использование «Дружбы» для поставок украинской нефти в Венгрию и Словакию ранее не раскрывалось. Приостановка лишила Украину источника экспортной выручки, которая необходима для покрытия бюджетного дефицита. Как отмечают собеседники агентства, если добыча сохранится на прежнем уровне, отсутствие возможности экспорта может вынудить Киев остановить добычу.

Министерство энергетики Украины оперативный комментарий не предоставило. С февраля 2022 года Киев засекретил все данные о переработке и экспорте нефти.

Добыча и экспорт: что известно

В 2021 году Украина добыла около 1,7 миллиона тонн нефти. Также импортировались значительные объемы, которые перерабатывались на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе мощностью 19 миллионов тонн в год и на нескольких небольших предприятиях.

После начала активных действий в феврале 2022 года по украинским НПЗ наносились удары. Уничтожение последних перерабатывающих мощностей в середине 2025 года, по словам одного из источников, вынудило трейдеров наращивать импорт топлива и создало проблему с нефтью собственной добычи.

Из-за отсутствия внутренних мощностей Украина была вынуждена экспортировать сырье. Единственным доступным маршрутом оказался трубопровод «Дружба». Участок сети, проходящий по территории Украины, принадлежит Государственному фонду имущества.

Текущий уровень добычи нефти в стране неизвестен. Украинские СМИ сообщали, что в 2024 году крупнейшая нефтяная компания «Укрнафта» произвела 1,4 миллиона тонн — примерно столько же, сколько годом ранее.

По данным второго источника, до январского удара Украина ежемесячно закачивала в трубопровод около 40 тысяч тонн собственной нефти. Другие собеседники подтвердили факт экспорта, но объемы не назвали. Все три источника попросили об анонимности из-за чувствительности темы.

Нефть закачивалась в трубопровод в районе Бродов на западе страны для дальнейшей транспортировки в Европу. Сырье поступало на перерабатывающие заводы венгерской компании MOL. Корпорация не ответила на запрос о получении украинской нефти и ее объемах. Правительства Венгрии и Словакии также оперативных комментариев не дали.

Политический контекст и зависимость от российской нефти

В то время как другие страны Евросоюза отказались от российской нефти, Венгрия и Словакия сохранили зависимость от поставок из России. Они обвиняют Киев в сознательном затягивании восстановления прокачки. Будапешт также обвинил Украину во вмешательстве в выборы, задержал выделение кредита в 90 миллиардов евро, на который рассчитывает Киев, и блокировал новый пакет санкций ЕС против России.

Южная ветка трубопровода, построенного в 1960-х годах, традиционно использовалась для поставок российской нефти в Центральную Европу. Москва обвинила Киев в угрозе энергобезопасности региона из-за остановки прокачки.

После 2022 года и введения санкций «Дружба», способная перекачивать более 2 миллионов баррелей в сутки, утратила прежнее значение. Транзит по южной ветке в 2025 году упал до минимума за десятилетие — 9,7 миллиона тонн, сообщила киевская консалтинговая компания Expro. Словакия получила 4,9 миллиона тонн, Венгрия — 4,35 миллиона. Чехия отказалась от российской нефти в апреле 2025 года.

Северная ветка, ранее питавшая Польшу, сейчас загружена незначительно и используется для прокачки казахстанской нефти в Германию.

Украина давно планировала задействовать «Дружбу» для транспортировки каспийской нефти в Европу. В 2002 году был построен нефтепровод Одесса-Броды для соединения черноморских терминалов с «Дружбой», но он практически не использовался. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что этот участок также подвергался атакам.

Брюссель не занял чью-либо сторону в споре вокруг остановки прокачки, но призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не блокировать кредитное соглашение для Украины. Еврокомиссия планирует представить предложение о постоянном запрете импорта российской нефти 15 апреля.

Словакия сообщила о прекращении работы трубопровода 13 февраля. Поставки российской нефти были остановлены еще в январе.