Великобритания приняла решение вывести из-под действия ограничительных мер нефтепровод «Дружба» сроком до октября 2027 года. Это решение было озвучено на фоне усиливающегося давления со стороны Евросоюза на Украину с требованием ускорить ремонтные работы на объекте.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Киеве 24 февраля подчеркнула, что восстановление полноценной работы трубопровода критически важно для стабильности энергоснабжения всего региона. По ее словам, все стороны согласны с необходимостью завершить ремонт в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить устойчивость энергетической системы и надежность поставок энергоносителей в ЕС.

Вопрос восстановления транзита стал камнем преткновения в отношениях внутри ЕС: накануне Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро. Будапешт прямо связывает свою позицию с остановкой прокачки нефти по «Дружбе», от которой критически зависит экономика страны.

С аналогичными проблемами столкнулась и Словакия, которая в ответ на прекращение транзита уже приостановила аварийные поставки электроэнергии на Украину. В Брюсселе рассчитывают, что оперативный ремонт трубопровода поможет разрешить возникший спор с Венгрией и Словакией и избежать дальнейших перебоев с поставками нефти.