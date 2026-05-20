Известный среди любителей «темного фэнтези» российский писатель Андрей Миллер оказался бывшим участником жестокой банды убийц, которая орудовала в Екатеринбурге до 2012 года. Это выяснили журналисты KP.RU, которые несколько лет вели собственное расследование и пытались найти единственного сбежавшего члена группировки.

Авторы публикации утверждают, что настоящее имя Андрея Миллера — Семен Ермолинский. Его отцом был шахматист Алексей Ермолинский, который эмигрировал в США из Ленинграда, стал американским чемпионом и бронзовым призером всемирной шахматной Олимпиады.

Сам Семен родился в Ленинграде в 1987 году, учился на авиаприборостроителя. Увлекался бойцовскими искусствами, владел тактикой ножевого боя. Пока жил в Петербурге, зарабатывал продажей холодного оружия. Ермолинский-младший был единственным членом банды, который родился не в Свердловской области, пишет KP.RU.

На Урале Ермолинский оказался как участник соревнований по ножевому бою. Он тогда остановился у своего приятеля — юриста Василия Федоровича, который и был главарем преступной группы. Бандиты, по данным издания, похищали прохожих, грабили их, а затем убивали. Жертвами стали не менее 16 человек.

В 2012 году членов банды начали задерживать. Ермолинский пытался обелить их в своем блоге. На тот момент, как оказалось, он уже покинул Россию. Мужчину объявили в розыск как внутри страны, так и по линии Интерпола, причем на ориентировке стояло красное уведомление — это запрос к правоохранителям мира арестовать разыскиваемое лицо для экстрадиции.

В 2017 году, после пяти лет безуспешных поисков, полиция объявила награду в 1 млн рублей за любую информацию о местонахождении Ермолинского. По рассказу журналистов KP.RU, они смогли установить, что бывший убийца благодаря выручке от продажи ножей тайно переехал в Беларусь, где выправил себе поддельные документы.

Вскоре он начал публиковать в интернете рассказы и повести в жанре «темного фэнтези» под псевдонимом Андрей Миллер. В 2016 году он занял второе место на конкурсе «К западу от октября», потом участвовал в выпуске литературного альманаха и проводил конкурсы «Бесконечная история».

В мае 2019 года произведения Миллера начал публиковать культовый для своей публики онлайн-журнал ужасов и мистики DARKER. Три антологии, включающие рассказы Миллера, вошли в список номинантов премии «Мастера ужасов».

Но писательская карьера бывшего убийцы оказалась недолгой. Как утверждают журналисты, Миллер уже после пандемии COVID-19 заразился коронавирусом, однако не стал обращаться к врачам из опасения, что его узнают. В итоге болезнь вызвала серьезные осложнения и разрушила его легкие. Автор мрачных рассказов про насилие умер в одиночестве в съемной квартире, труп обнаружила хозяйка жилья только через несколько дней.

Мать Ермолинского подтвердила изданию, что ее сын Семен писал под псевдонимом Андрей Миллер.

«Даже стримы проводил. Но всегда скрывал свое лицо», — сказала женщина.

По ее словам, официальной причиной смерти сына указана сердечная недостаточность, но по факту его «легкие сгорели». Белорусская милиция обнаружила в квартире Ермолинского его настоящий паспорт, который был спрятан в шкафу, а российская полиция дополнительно провела экспертизу ДНК.

Старший помощник главы Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что «уголовное преследование этого фигуранта прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам (в связи со смертью)».

Среди фотографий, которыми KP.RU сопроводил статью, есть снимок памятника на кладбище в Петербурге, где написано: «Миллер Андрей», а в самом низу мелкими буквами указано: «Ермолинский С. А.». Никаких дат и портрета на памятнике нет. По словам матери, могила была оформлена за счет поклонников писателя.

Журналисты издания не уточнили, получили ли они 1 млн рублей, обещанный за информацию о преступнике.