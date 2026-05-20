США рассматривают возможность проведения военной операции против Кубы, пишет Politico со ссылкой на источники. Президент Дональд Трамп и его советники разочарованы тем, что кампания давления, включающая топливную блокаду, не заставила кубинское руководство начать политические и экономические реформы. Поэтому теперь военная операция — один из вариантов «на столе» у американского руководства, утверждает издание. Трамп заявил журналистам, что верит в возможность дипломатического соглашения с Гаваной. «Куба зовет нас. Им нужна помощь», — заверил он. Американист Роман Романов рассказал в эфире RTVI, могут ли США атаковать Остров свободы и чем это грозит.

Администрация Трампа не собирается наносить военный удар по Кубе, пока не разрешилась ситуация вокруг Ирана, считает Романов.

«Один из сдерживающих факторов — это, безусловно, ситуация на Ближнем Востоке. Но также есть грядущие промежуточные выборы [в Конгресс в ноябре 2026 года]», — пояснил эксперт.

Второй фактор связан с проблемой рейтинга власти.

«Допустим, Трамп нанесет удар по Кубе. Куда хлынут беженцы с острова? В первую очередь в Соединенные Штаты, разумеется. А у Трампа и так показатели по иммиграционной политике не самые лучшие сейчас, и это только ухудшит ситуацию», — рассуждает Романов.

Белый дом в данный момент считает «наиболее безопасным способом коммуникации с Кубой» сочетание переговоров, экономического и политического давления, полагает американист.

«Тем более, что на определенных направлениях это дало свои плоды. Ведь в начале марта кубинское правительство объявило о том, что допускает инвестиции со стороны кубинских эмигрантов, со стороны американских компаний и других международных компаний», — отметил собеседник RTVI.

«Так что, на мой взгляд, пока итогового решения по поводу начала именно военной операции в любом ее виде не принято. Пока ситуация остается прежней — Ближний Восток остается в фокусе», — заявил Романов.

Он отметил ту роль, которую во внешней политике США играет нынешний госсекретарь Марко Рубио — сын кубинских эмигрантов.

«У Марко Рубио основная роль практически на всех дипломатических направлениях сейчас. Если мы посмотрим на события, которые произошли с января 2025 года, с момента возвращения Дональда Трампа к власти, то подавляющее большинство внешнеполитических решений, которые были приняты — это часть внешнеполитического проекта Марка Рубио», — говорит Романов.

«Концентрация на Западном полушарии», похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, давление на Кубу, ужесточение политики в отношении Ирана и затем применение против него силы — всё это Рубио продвигал, еще будучи сенатором, утверждает Романов.

Если бы военная операция против Кубы прошла успешно, то администрация Трампа и лично Рубио могли бы представить ее как достижение, считает эксперт.