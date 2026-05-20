В Ростове-на-Дону разыскивается мать младенца, чье тело было найдено 15 мая в районе Гремучего родника. Об этом пишет «КП Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник.

Новорожденного обнаружили рыбаки, тело ребенка было завернуто в полиэтилен. Предположительно, сверток мог пролежать несколько дней.

По предварительной информации, отметил источник, младенец родился раньше срока — примерно на пятом месяце. Почему женщина не обратилась к медикам при родах и стояла ли она на учете по беременности, неизвестно.

Личность матери ребенка устанавливается. Полицейские опрашивают жителей ближайших домов и сотрудников роддомов, проверяет камеры видеонаблюдения. Гинекологов в больницах района предупредили, что к ним может обратиться женщина после недавних родов, сообщил источник 161.RU.

По словам собеседника издания, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» (106 УК). Младенец мог быть мертворожденным, но если он родился живым, наказание для матери ужесточится, сказал источник.

Источник «Блокнота» рассказал, что ребенок родился на восьмом месяце беременности и мог быть спасен при обращении к медикам.

Как сообщает rostov.aif.ru, представители Следственного комитета и полиции отказались от комментариев.