Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года, сообщил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД страны Го Цзякунь. Так он ответил на вопрос CCTV о том, какие достижения в плане содействия туристическому и деловому обмену уже есть в ходе визита в КНР президента России Владимира Путина.

РФ зеркально продлит безвизовый режим для граждан Китая, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, безвизовый режим с КНР показал себя весьма положительно.

Граждане России с обычными загранпаспортами могут въезжать в Китай без визы с деловыми и туристическими целями, для посещения родственников и друзей или участия в программах обмена. Срок пребывания в стране не должен превышать 30 дней, отмечает CNR.cn.

Китай ввел пробный безвизовый режим для россиян с середины сентября 2025 года по сентябрь 2026-го. Россия, как обещал Путин, ответила «зеркально».

По итогам первых шести месяцев безвизовых поездок взаимный туристический поток вырос, что способствует развитию отношений между двумя странами, заявил ранее на этой неделе спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«В четвертом квартале 2025 года было совершено 746 тыс. поездок из России в КНР, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Мы видим, что из Китая тоже идет рост поездок — примерно на 30%», — цитирует его «Синьхуа».

В 2026 году продолжился бурный рост числа поездок, пишет агентство. По данным Пограничной службы ФСБ России, с января по март россияне совершили 396 тыс. турпоездок в Китай. Это на 62% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Китай занял третье место среди самых популярных заграничных направлений для российских туристов, уступив только Египту и Турции.

Титов также отметил благотворное влияние безвизового режима на развитие деловых связей. По его словам, 20% всех поездок российских бизнесменов приходится на КНР. Он отметил, что таким образом создается «экономика быстрых решений» и расширяются возможности для краткосрочных межкультурных и образовательных обменов.