Россия отменит визы для граждан Китая, заявил президент страны Владимир Путин на полях Восточного экономического форума. Таким образом Москва ответит на аналогичное решение Пекина.

Путин назвал решение КНР о введении безвизового режима для россиян «очень значимым».

«Оно носит не рядовой характер, оно касается <…> сотен тысяч, если не миллионов, наших [российских] граждан. Это безусловно приведет к росту поездок в Китай, <…> будет способствовать развитию и бизнеса, и деловых контактов, и личных контактов», — подчеркнул российский лидер.

Общаясь с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Хунчжуном, Путин подчеркнул, что решение Пекина временно ввести безвизовый режим с Россией было «дружеским актом», на который Москва «ответит зеркально». Он попросил своего собеседника передать эту информацию лидеру КНР Си Цзиньпину, с которым недавно встречался на военном параде в Тяньцзине и на саммите ШОС.

Ранее представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября на протяжении года для россиян будет действовать пробный безвизовый режим с КНР. Депутат Госдумы Надежда Школкина назвала это решение «неудивительным», поскольку диалог между Россией и Китаем в последнее время строится «на взаимных отношениях».

«Полагаю, что эксперимент пройдет успешно и он будет расширен как с точки зрения сроков пребывания, так и в отношении категорий граждан, так как интерес туристов путешествовать по нашим странам увеличивается с каждым годом», — поделился своим мнением Школкина.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с RTVI отметил, что в настоящее время КНР входит в топ-5 туристических направлений среди российских туристов. После введения безвиза, по его оценке, поток путешественников из России в Китай увеличится на 30-40%.

В рамках временного безвизового режима россияне смогут проводить в Китае не более 30 дней за одну поездку. Официально правила въезда пока не обнародованы. Если они будут устанавливаться по аналогии с посещением острова Хайнань, то потребуется заграничный паспорт, авиабилет, медицинская страховка и оплаченная бронь отеля.

После появления новостей о безвизовом въезде в Китай россияне начали массово скупать авиабилеты туда и бронировать отели: за сутки продажи выросли на 60%. Треть всех забронированных за день 2 сентября китайских отелей приходится на путешественников из Москвы. Сегодня Ассоциация туроператоров России сообщила, что перелеты в КНР из России резко подорожали: в частности, полет туда из Казани стал дороже на 30%.