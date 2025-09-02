Решение тестово отменить для россиян визы в Китай 2 сентября прокомментировала первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» «Развитие туризма» Надежда Школкина. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

Депутат заявила журналистам, что туристическая форма дипломатии является одной из самых эффективных, так как действует на культурном уровне, заинтересовывает и привлекает большое число людей, позволяет составить полное представление о стране, ее жителях и традициях.

«Именно на взаимных отношениях в последнее время строится диалог между Россией и Китаем, ведутся переговоры по разным направлениям сотрудничества, в том числе и по туристскому. Поэтому нет ничего удивительного, что Китай ввел безвизовый режим для российских граждан, пусть для начала только на 30 дней. Полагаю, что эксперимент пройдет успешно и он будет расширен как с точки зрения сроков пребывания, так и в отношении категорий граждан, так как интерес туристов путешествовать по нашим странам увеличивается с каждым годом», — рассказала Надежда Школкина.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с RTVI отметил, что даже сейчас Китай входит в топ-5 популярных направлений для туристов из России. После отмены виз он прогнозирует рост интереса россиян к поездкам в Китай на 30−40%. По мнению Горина, в первую очередь среди китайских городов интереса заслуживают Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

О введение тестового безвиза с Россией сроком на год 2 сентября объявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь. Режим начнет действовать с 15 сентября.