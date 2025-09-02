Для граждан России с 15 сентября будет действовать пробный безвизовый режим с КНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Китая Го Цзякуня.

«В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», — заявил он.

В 2023 году Россия и Китай запустили безвизовый групповой туристический обмен после трехлетнего перерыва. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, по итогам 2023 года общее количество россиян, посетивших Китай по безвизовому каналу составило около 130 тысяч человек. Отмечалось, что 102 тысячи из них отправились в КНР из Приморского края.

В интервью китайскому изданию «Синьхуа», опубликованном на сайте президента России 30 августа, Владимир Путин рассказал, что туристический поток между двумя странами по итогам 2024 года увеличился в 2,5 раза и достиг 2,8 млн человек.

«Радуют цифры в этом секторе», — отметил президент.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал RTVI, что в летнем сезоне 2025 года самыми востребованными выездными направлениями у туристов из России стали Турция, Египет, ОАЭ, Вьетнам, а также Мальдивы. Он также порекомендовал россиянам, которые хотят сэкономить на заграничных поездках осенью, рассмотреть такие направления, как ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Египет.