Россиянам, которые хотят сэкономить и отдохнуть за границей, стоит рассмотреть такие направления, как ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Египет. Об этом RTVI рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Лидерами, я думаю, будут Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты, Египет. Кто в каком порядке будет — сложно сказать. <…> Думаю, интересные предложения будут по Саудовской Аравии — у нас как раз там будет расширяться частная перевозка, которая летом запустилась и сейчас запускается, поэтому посмотрим», — рассказал эксперт.

В первую очередь тем, кто запланировал отдых осенью, следует обратить внимание на Объединенные Арабские Эмираты, заявил Мурадян. Он объяснил, что выгода этого направления связана с «довольно внушительным объемом перевозки» и предложениями по «низкому ценовому сегменту».

«Сложнее ситуация уже с Юго-Восточной Азией, в частности — с Таиландом. Проблема не с перевозкой, а с размещением. Кстати, можно отметить тренд — Юго-Восточная Азия показала очень большую глубину бронирования летом. То есть во многом продажи летом шли не на лето, а на осень и зиму. И в связи с этим уже наблюдается небольшой дефицит популярных объектов размещения», — сказал собеседник RTVI.

Третьим направлением, где есть хорошие предложения и «привлекательный ценовой фактор», является Вьетнам, сообщил Мурадян.