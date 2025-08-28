Самыми популярными зарубежными направлениями у туристов из России в этом сезоне стали Турция, Египет, ОАЭ, Вьетнам, а также Мальдивы. Об этом RTVI рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Турция, несмотря на объемный вал информации о подорожании, отмене all inclusive, лесных пожарах и прочих проблемах, по-прежнему в абсолютном значении остается безоговорочным лидером по объему выезда российских граждан», — сообщил он.

В летнем сезоне также показал отличные результаты и Египет. По разным оценкам, рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 20—25%, отметил Мурадян.

«Во многом это связано с тем, что Египет не был так уж затронут арабо-израильским конфликтом, плюс постоянно наращивается перевозка со стороны, в частности, египетских перевозчиков, которые расширяют свои полеты и программы», — объяснил он.

Еще одно направление, которое «удивило своими объемами» турпотока, — это ОАЭ, рассказал эксперт.

«Арабские Эмираты показали летом неплохой результат. Но пока сложно сказать по рынку — это прямо существенный рост или в пределах 5−7%. Здесь также [есть] фактор более дешевой доступной цены, несмотря на, казалось бы, несезонность», — уточнил собеседник RTVI.

Кроме того, сообщил Мурадян, «однозначный рост» турпотока продемонстрировал Вьетнам.

«Во многом Вьетнам растет на эффекте низкой базы, у нас только недавно возобновилось полномасштабное сообщение, которое как раз к сезону расширяется», — добавил он.

Отдельно вице-президент АТОР выделил Мальдивы. По его словам, это направление, несмотря на то, что не считается бюджетным, «сейчас под конец сезона показывает результаты, которых мы даже зимой не видели».

«Во многом это связано, мне кажется, с тем, что есть большой выбор перевозки на рынке — огромное количество как прямых, так и стыковочных рейсов на различного рода перевозчиках. Это и адекватная ценовая политика по отношению к российскому рынку. Думаю, что россияне сохранят позицию лидеров на Мальдивах», — сказал он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщил RTVI, что самыми популярными внутренними направлениями в этом туристическом сезоне стали Краснодарский край и Крым. Аутсайдером оказалась Анапа — падение спроса, по его словам, оказалось примерно на 50%.