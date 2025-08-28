Главным трендом уходящего высокого туристического сезона стало замедление роста внутреннего туризма после нескольких очень динамичных лет, заявил RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

По его словам, на протяжении трех предшествующих лет отрасль внутреннего туризма росла с «достаточно высокой» скоростью — по 10−15% в год, но в 2025 году этот рост замедлился до 5%.

«Это основной тренд. Мы его связываем не с особенностями погоды или анапского загрязнения. Мне кажется, снижение темпов роста в нашей отрасли примерно отражает замедление ситуации в экономике в целом. Мы видим, что и на других потребительских рынках тоже происходит некоторое торможение, и даже у некоторых продуктовых ретейлеров показатели близки к нулю», — пояснил Ромашкин.

Он считает, что российские «туристы в этом году решили немножко сэкономить — может быть, не поехать далеко или поехать на дачу». Кроме того, сокращение трат на туризм стало глобальным трендом, отметил вице-президент АТОР.

«Соответственно, прежний темп роста стал невозможным. Хорошим результатом я буду считать плюс 5% к 2024 году», — подытожил он.

При этом, напомним, российские регионы в рамках единой субсидии на 2025—2027 годы получают 27 млрд рублей на создание инфраструктуры для увеличения роста турпоездок. Предполагается, что выделяемые в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» средства должны поспособствовать увеличению числа путешествий по стране, чтобы в 2030 году довести этот показатель до 140 млн.