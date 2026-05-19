Правительство Таиланда поддержало сокращение безвизового пребывания с 60 до 30 дней для граждан 90 стран, включая Россию. Дата вступления новых правил в силу не названа: их еще должны одобрить в визовой комиссии, а потом опубликовать в Royal Gazette. Посольство РФ пока не получало уведомлений об изменениях.

Двухмесячный безвиз действовал с 2024 года как временная мера для стимулирования туристической отрасли после пандемии. Теперь власти возвращаются к прежнему регламенту.

Коротко о главном:

Безвизовый срок непрерывного пребывания в Таиланде для россиян сокращается с 60 до 30 дней

Для большинства туристов (10—14 дней отдыха) ничего не меняется

Тем, кто хочет остаться дольше, стоит оформить туристическую визу до поездки или продлить пребывание на месте

Бордер-раны стали рискованными — власти ужесточили контроль за частыми въездами

Почему Таиланд ужесточает правила

По мнению опрошенных экспертов, решение направлено на борьбу с нелегальной занятостью и злоупотреблениями миграционным режимом.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин пояснил «Ленте.ру», что некоторые иностранцы использовали длительный безвиз для фактического проживания и работы в королевстве без оформления легального статуса. В компании Corona Travel добавили, что власти страны усиливают контроль за «серым» бизнесом.

Почетный президент РСТ Сергей Шпилько связал решение Таиланда с возможными признаками овертуризма.

«Страны, для которых туризм является приоритетом развития, стараются, наоборот, увеличивать сроки безвиза в расчете на приток денег. Поэтому, может быть, Таиланд испытывает определенный синдром овертуризма. В этом случае можно понять», — цитирует Шпилько ОСН.

Кого коснутся изменения

В зоне риска — путешественники, планирующие длительные «зимовки», отдых от 1,5 месяцев и частые комбинированные маршруты. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили «Ленте.ру», что стандартные пакетные туры длятся в среднем 10-14 дней и крайне редко около трех недель, а это в любом случае вписывается в обновленный лимит.

Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян уточнил, что в 2025 году турпоток из РФ в Таиланд обновил рекорд (1,9 млн поездок) и в 2026 году сохраняет положительную динамику. Большинство российских туроператоров не ожидают снижения турпотока.

Как сообщили в РСТ, средняя продолжительность отдыха организованных туристов в Таиланде составляет 10—14 дней и редко достигает трех недель.

Исполнительный директор Corona Travel Егор Новоселов пояснил, что стандартные пакетные туры будут по-прежнему укладываться в 30-дневный лимит.

Руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора Let’s Fly Дмитрий Лапшин подтвердил: поездки на срок более 30 дней через туроператоров оформляют редко, их чаще организуют самостоятельные туристы.

Как легально остаться в Таиланде дольше 30 дней

Для путешественников, которые планируют провести в стране больше месяца, существует несколько легальных вариантов.

Вариант первый — продление безвизового пребывания. Самый простой способ для тех, кто уже находится в Таиланде. Необходимо обратиться в иммиграционный офис до истечения срока действия безвизового штампа. За процедуру взимается официальный сбор в размере 1900 бат (около 5 тыс. рублей). Продление дает дополнительные 30 дней пребывания.

Вариант второй — оформление туристической визы заранее. Это оптимальное решение для путешественников, которые точно знают, что планируют провести в Таиланде от 30 до 90 дней. Туристическая виза оформляется в посольстве или визовом центре Таиланда до поездки.

Условия туристической визы:

Срок действия — 90 дней с момента оформления

Разрешенный срок пребывания — до 60 дней за один въезд

Возможно продление еще на 30 дней в иммиграционном офисе на месте (итого до 90 дней)

Типы: однократная и многократная (на полгода)

Для большинства туристов, которые не укладываются в 30 безвизовых дней, именно этот вариант становится самым практичным и надежным.

Вариант третий — выезд из страны и последующее возвращение (бордер-ран). Этот способ в последнее время стал ненадежным. Раньше такие поездки можно было повторять чуть ли не бесконечно, но теперь власти отслеживают частые короткие въезды для обновления штампов.

Через наземные пункты въезда по безвизовому режиму можно въехать не более двух раз в календарный год. Для авиаперелетов формального лимита нет, но частые короткие визиты в Таиланд тоже могут вызвать вопросы у иммиграционной службы.

Вариант четвертый — долгосрочные визы для специфических целей. Тем, кто планирует находиться в Таиланде несколько месяцев или лет, подходят специализированные визы — например, Destination Thailand Visa (DTV) для цифровых кочевников и удаленных сотрудников. Она выдается на 5 лет и позволяет находиться в Таиланде до 180 дней за один въезд с возможностью продления еще на 180 дней.

Требования:

подтверждение удаленной работы,

наличие от 500 тыс. бат (более 1,1 млн рублей) на счету,

визовый сбор — 10 тыс. бат (чуть более 22 тыс. рублей).

Что выбрать в зависимости от ваших планов Ваша ситуация Рекомендуемый вариант Еду на 35—40 дней Туристическая виза (60 дней + продление до 90) Уже в Таиланде, хочу остаться подольше Продление в иммиграционном офисе (+30 дней) Еду на 50—90 дней Туристическая виза — оптимально Работаю удаленно, планирую «зимовку» DTV (до 180 дней) Планирую краткосрочную поездку с выездами в соседние страны Рискованно, лучше выбрать один из вариантов выше

Прогнозы на будущее

Эксперты сходятся во мнении: сокращение безвизового срока не приведет к оттоку туристов из России. Часть путешественников, привыкших к долгим поездкам, переориентируется на соседние страны (Вьетнам, Малайзию), другие оформят туристические или долгосрочные визы и легализуют свое пребывание. Таким образом, изменения затронут в основном структуру туристических поездок, а не их общее количество.