Каталонская полиция задержала сына основателя бренда Mango по подозрению в его убийстве в рамках возобновленного расследования, передает ВВС. Изначально оно было закрыто, поскольку Джонатан Андик представил гибель отца как несчастный случай, но теперь появились новые показания.

Полиция забрала 45-летнего Джонатана Андика из его дома сегодня утром и доставила на допрос в суд первой инстанции №5 в Марторелле. Прокуратура ходатайствует, чтобы подозреваемого не освобождали без крупного залога.

Расследование ведется под грифом секретности. Еще в сентябре 2025 года Андик-младший добровольно передал полиции свой мобильный телефон для анализа. Он отрицает свою причастность к гибели отца и настаивает на версии несчастного случая. Представитель семьи подтвердил Reuters: «Сотрудничество с властями было и будет максимальным».

Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года во время прогулки в горах Монсеррат недалеко от Барселоны, сорвавшись со 150-метровой высоты в ущелье. Рядом с ним был только сын, поскольку личного охранника бизнесмен попросил остаться в машине на парковке. Таким образом, о случившемся известно только из показаний Джонатана.

В начале 2025 года каталонские следователи сочли, что в деле нет криминальной составляющей, и закрыли его. Но в марте расследование было возобновлено, а в октябре у полиции появились подозрения в адрес сына погибшего.

Основанием стали нестыковки в показаниях Джонатана Андика о том, где он находился в момент падения отца и делал ли фото на смартфон во время прогулки. Кроме того, криминалистический анализ тропы показал, что в том месте, откуда упал Исак Андик, практически невозможно сорваться вниз без внешнего приложения силы.

Ключевой фигурой в расследовании стала последняя партнерша погибшего бизнесмена — бывшая профессиональная гольфистка Эстефания Кнут, с которой Андик состоял в близких отношениях последние семь лет своей жизни. Она рассказала следователям о напряженных отношениях между отцом и сыном. По ее словам, конфликт разгорелся на почве управления семейным бизнесом: в 2014 году Исак передал сыну операционное руководство компанией, но всего через год, когда начались финансовые трудности, вернул себе жесткий контроль над бизнесом — и сильно разозлил Джонатана.

Кнут была вовлечена в затяжной финансовый спор с тремя детьми Андика по поводу наследства миллиардера. Согласно завещанию от 2023 года, Исак Андик оставил своей партнерше €5 млн, однако она сочла эту сумму недостаточной и подала иск, требуя €70 млн. Спор основывался на норме каталонского наследственного права — так называемой «вдовьей четверти», которая позволяет овдовевшему партнеру претендовать на 25% наследства для сохранения привычного уровня жизни. После долгих споров стороны предварительно договорились о выплате около €27 млн, но окончательное урегулирование пока не состоялось.

Джонатан Андик пришел в семейную компанию Mango в 2005 году после учебы в США и Испании. Спустя два года он возглавил мужскую линию бренда Mango Man, а после смерти отца занял пост вице-председателя совета директоров.

Сам Исак Андик, уроженец Стамбула, переехал в Каталонию в 14 лет и основал Mango вместе с братом Нахманом в Барселоне в 1984 году. Сеть насчитывает почти 3 тыс. магазинов в 120 странах, а выручка компании в 2025 году составила €3,8 млрд. На момент гибели Forbes оценивал состояние предпринимателя в $4,5 млрд.