В Испании возобновили расследование гибели основателя сети магазинов Mango Исака Андика, дело переквалифицировали с несчастного случая на возможное убийство. В совершении преступления подозревают сына бизнесмена Джонатана Андика, сообщает Cadena SER со ссылкой на источники в полиции.

Исак Андик погиб в декабре 2024 года во время похода на гору Монтсеррат. Испанские СМИ писали, что он упал с обрыва и погиб на месте. В момент трагедии рядом с бизнесменом находился сын Джонатан. Он утверждал, что слышал удар, но ничего не видел, поскольку шел впереди отца.

Следствие квалифицировало произошедшее как несчастный случай и спустя месяц закрыло дело. Однако сейчас каталонская полиция (Mossos d’Esquadra) потребовала возобновить расследование и допросить Андика-младшего.

Как отмечает Cadena SER, сомнения у правоохранителей возникли из-за несостыковок в показаниях сына миллиардера. Он якобы озвучил факты, которые не соответствовали результатам осмотра места происшествия.

Собеседники Cadena SER рассказали, что взаимоотношения Андика и его сына испортились за несколько дней до трагического случая, во время рождественской вечеринки Mango. На ней, как утверждается, бизнесмен объявил о передаче управления компанией генеральному директору вместо сына. Джонатан покинул вечеринку раньше времени, говорится в статье.

El Pais отмечает, что на разлад в отношениях между основателем Mango и его сыном могла повлиять Стефании Кнут, профессиональная гольфистка и романтическая партнерша отца. По данным издания, ее показания также послужили поводом для возобновления дела.

Расследование проводится с соблюдением тайны. Cadena SER отмечает, что следователи по-прежнему не располагают конкретными доказательствами, подтверждающими вину Андика-младшего.

Представители семьи Андик заявили, что не будут давать комментариев о возобновлении расследования, но продолжат сотрудничать с компетентными органами. Они также выразили уверенность в невинности Джонатана, которая «будет доказана».