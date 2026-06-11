Подавляющее большинство россиян — 84% — поддерживают введение административной ответственности за сталкинг. Таковы итоги опроса, проведенного Russian Field по заказу депутата Госдумы Ксении Горячевой (отчет об исследовании есть у RTVI).

О личном опыте столкновения со сталкингом — навязчивым вниманием, слежкой, преследованием или запугиванием — в реальной жизни или интернете сталкивались 22% опрошенных. За год, по сравнению с данными предыдущего аналогичного исследования, этот показатель вырос на 5 процентных пунктов.

Среди всех опрошенных женщин о пережитом сталкинге заявила каждая четвертая (25%), среди мужчин — каждый пятый (19%).

Среди респондентов 18—29 лет и 45—59 лет тоже пострадал практически каждый четвертый (по 24% в каждой возрастной группе). Чаще опытом столкновения со сталкингом делились жители крупных городов.

Подавляющее большинство опрошенных — 84% — высказались за введение административной ответственности за сталкинг, причем 51% однозначно уверены в необходимости этой меры. Чаще всего ее поддерживали женщины (89%), люди моложе 29 лет (89%) и те, кто лично пережил преследование (88%).

«Это уже невозможно назвать редкой или частной историей. При этом сегодня жертвы преследования остаются без защиты. Если человек следит, караулит у дома, заваливает сообщениями, звонками и угрозами, отдельной ответственности за это нет. Сейчас закон фактически предлагает жертве ждать, пока ситуация станет еще опаснее», — прокомментировала итоги опроса Ксения Горячева.

Против введения административной ответственности за сталкинг выступил каждый десятый (10%). Среди них 21% опасаются злоупотреблений и ложных обвинений. Еще 10% считают предлагаемую меру слишком строгой.

Исследование продемонстрировало, что общественная дискуссия уже перешла от обсуждения реальности проблемы сталкинга и необходимости реагировать на нее к спору о том, каким должен быть закон, чтобы одновременно защищать жертв и исключить злоупотребления.

Законопроект о противодействии сталкингу ранее трижды вносился в Госдуму и отклонялся по формальным основаниям. В ближайшее время планируется представить обновленную четвертую версию инициативы, которая предусматривает введение административной ответственности за навязчивое преследование и дополнительные меры защиты для пострадавших, сообщила Горячева.

Всероссийский телефонный опрос проводился с 13 по 20 мая 2026 года. В нем участвовали 1605 взрослых респондентов из разных населенных пунктов.