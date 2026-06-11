Северная Ирландия вторую ночь подряд была охвачена беспорядками. Поводом стало нападение с ножом на 40-летнего жителя Белфаста. Нападавшим оказался гражданин Судана с статусом беженца, он арестован. Толпы людей в масках вышли на улицы и устроили поджоги домов и машин. В пригороде Белфаста полицию забросали камнями и бутылками, силовики использовали водометы. Каковы причины беспорядков и могут ли они привести к отставке британского премьер-министра Кира Стармера — об этом в эфире RTVI рассказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Сергей Шеин.

По мнению Шеина, происходящее в Северной Ирландии — «часть общей тенденции», характерной для всего Соединенного Королевства. «Конечно, миграционная политика, контроль над нелегальными мигрантами и борьба с преступностью в этой среде не устраивает британцев. Раньше просто протестовали англичане, сейчас дело дошло до Северной Ирландии», — рассуждает сотрудник ВШЭ.

При этом Белфаст не входит даже в первую 20-ку двадцатку городов в стране по численности мигрантов, считает Шеин. «Действительно это такой более провинциальный регион. И здесь все проблемы, которые связаны с мигрантами, с нелегальной миграцией, с преступлениями среди мигрантов — они более очевидны, и они более остро воспринимаются обществом», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что общество в Северной Ирландии — «разделенное общество». «Там огромный опыт борьбы, десятилетия насилия со стороны одной общины, другой. Это создает взрывоопасную среду», — отметил Шеин.

По его словам, миграционный вопрос будет накладываться на противоречие между юнионистами и националистами. «Я думаю, что очень скоро мы услышим — скорее от националистов, но может быть, и юнионисты об этом заявят — что «Лондон со своей миграционной политикой не совсем соответствует нашим интересам, из-за политики Лондона в области миграции мы страдаем, мы не контролируем свои границы» и так далее», — предположил Шеин.

Он также высказал мнение, может ли происходящее в Белфасте привести к отставке премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. По мнению Шеина, Стармер «не может наладить политику ни в области миграции, ни в области социально-экономического развития», не может обеспечить рост доходов среднего класса.

«Поэтому Стармера поджимают по всем фронтам, и подобные инциденты, конечно, вбивают новые гвозди в крышку его политического гроба. Но я думаю, что все-таки ситуация в Белфасте — это не тот триггер, который приведет к его отставке. Я думаю, что она будет все-таки более постепенной и более управляемой в течение месяцев, может быть, и лет», — добавил собеседник RTVI.