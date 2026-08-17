В Германии обсуждают варианты пересмотра закона, который грозит наказанием за оскорбление политиков. Поводом стали случаи преследования граждан за сатирические прозвища, которые они использовали в адрес канцлера Фридриха Мерца, критикуя его в соцсетях, — например, такие как «Лживый Фриц» и «Пиноккио», сообщает Politico.

Закон, о котором идет речь, существует в Германии с 1951 года. Изначально он был призван обеспечить дополнительную защиту политикам на местах от возможных случаев особой враждебности. Однако в 2021 году правительство бывшего канцлера Ангелы Меркель ужесточило эту меру в рамках усилий по борьбе с правым экстремизмом и разжиганием ненависти.

Решение было принято после того, как в 2019 году депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтер Любке был убит правым экстремистом, а также на фоне оскорблений и нападений на местных политиков во время пандемии COVID-19.

Сейчас же этот закон зашел слишком далеко, считают в бундестаге. Партии на крайних флангах — «Левая партия» и правая «Альтернатива для Германии» (АДГ) — выступают за его полную отмену. Другие, включая возглавляемую Мерцем ХДС, партию «зеленых» и левоцентристскую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), поддерживают его пересмотр.

В целом, партии сходятся в том, что высокопоставленные политики должны уметь выдерживать жесткую критику, а не привлекать за нее к уголовной ответственности.

«Принципиально важно, чтобы люди могли свободно обсуждать политические решения <…> и очень резко их критиковать. Это не означает, что оскорбления в политической сфере должны стать нормой. Конечно, есть свои пределы», — заявил представитель ХДС, министр юстиции юго-западной земли Баден-Вюртемберг Мориц Оппельт.

Вместе с тем, согласно проведенному Politico опросу, депутаты не могут договориться о том, что именно и когда нужно менять в законе. На данный момент ни правящие силы, ни оппозиция не готовят законопроект об этом для рассмотрения после летних каникул, отмечает издание.

Применение закона вызвало возмущение после нескольких недавних случаев судебного преследования людей за критические высказывания о Мерце. Одного оштрафовали за то, что он назвал канцлера «Лживым Фрицем», другого — за то, что он повторил прозвище, которое придумал Мерцу сатирический журнал.

Еще одного — 66-летнего пенсионера — привлекли к ответственности за комментарий в соцсети, в котором он назвал Мерца «Пиноккио» — по имени героя сказки, чей нос увеличивается, когда он врет. Новость о расследовании против мужчины вызвала волну возмущения в СМИ и осуждение со стороны заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс, после чего дело закрыли.

По данным Welt am Sonntag, с 2021 года Мерц подал сотни заявлений о возбуждении уголовных дел из-за оскорблений в свой адрес в интернете. Из документов следует, что поводами для обращений становились, в частности, выражения «маленький нацист» и «грязный пьяница». В домах некоторых обвиняемых проходили обыски.

Сам Мерц позже говорил, что с тех пор, как стал канцлером, больше не подает заявления в правоохранительные органы из-за оскорблений в соцсетях. «За время моего пребывания в должности я не подал ни одной уголовной жалобы. Я делал это некоторое время, но потом перестал, и больше этого не делаю», — сказал он.