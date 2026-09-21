Президент России Владимир Путин передал активы компании «Аптар Владимир» — российской «дочки» французского производителя упаковки Aptar — во временное управление акционерного общества «Эйч энд Эн». Это следует из указа главы государства, опубликованного 21 сентября на портале правовых актов.

Согласно документу, 100% долей в уставном капитале «Аптар Владимир» принадлежат компании Aptar Europe Holding. Это европейское подразделение международной корпорации Aptar, которое базируется в Рюэй-Мальмезон в пригороде Парижа.

Активы перешли под управление «Эйч энд Эн» (H&N, Health & Nutrition) — компании, объединяющей бывшие мощности Danone в России, поясняет «Интерфакс».

В 2023 году, когда российский бизнес Danone был аналогичным образом передан Путиным во временное управление, гендиректором АО «Данон Россия» стал Якуб Закриев, бывший до этого назначения зампредом правительства Чечни и министром сельского хозяйства республики. Он по сей день остается гендиректором АО «Эйч энд Эн» и ООО «ТД Логика Молока» (товарный знак зарегистрирован «Эйч энд Эн» в 2025 году).

Должность председателя совета директоров «Эйч энд Эн» занимает бывший замглавы Минсельхоза Чечни Руслан Алисултанов. В 2024 году он стал владельцем бывших активов Danone в России.

Что касается ООО «Аптар Владимир», то за 2025 год его выручка составила 1,75 млрд рублей, чистая прибыль — 537 млн рублей, приводит данные «Интерфакс». Агентство отмечает, что оба показателя практически не изменились по сравнению с 2024 годом.

17 сентября Путин своим указом передал во временное управление российские активы компаний «Ашан», «Лемана ПРО», Nestlé и FM Logistic, владельцами которых являются юрлица из Франции, Нидерландов и ОАЭ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что речь идет о владельцах из недружественных стран, которые вовлечены в военные действия против России и нанесение ударов ВСУ по объектам экономической инфраструктуры. По его словам, это учитывалось при принятии решения.

В качестве временного управляющего для них была выбрана малоизвестная структура «Л.Е.В. Менеджмент».