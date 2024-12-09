Экс-замглавы Минсельхоза Чечни Руслан Алисултанов стал владельцем 100% компании «Юнимилк» (бывшая «Вамин Татарстан»), сообщили РБК в пресс-службе организации. В мае 2024 года компания купила активы французской Danone в России.

«Юнимилк» принадлежит 99% компании «Вамин Р», которая контролирует группу Health & Nutrition (H&N), объединяющую бывшие активы Danone в России. Еще 1% напрямую владеет Алисултанов, напоминает РБК.

Причины и детали сделки в «Юнимилк» не раскрыли, однако заверили — это не повлияет на бизнес групп H&N и «Вамин».

«Компании и ранее управлялись автономно: операции не интегрировались и не пересекались. Относительно бизнеса H&N можем подтвердить, что он развивается уверенно и наращивает объемы, выручку и инвестиции. У компании большие планы на развитие, расширение ассортимента и объемов производства», — пояснил РБК представитель организации.

Danone объявила о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества.

Спустя два дня после подписания Путиным указа произошла смена руководства «Данон Россия» — его возглавил Якуб Закриев, занимавший тогда пост министра сельского хозяйства Чечни. В своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров называл его племянником.

В декабре Financial Times (FT) писала, что бывшее руководство российского подразделения Danone по-прежнему участвует в большей части деятельности компании, а «новые чеченские боссы» управляют ей лишь номинально.

В феврале 2024 года FT отмечала, что Danone планирует продать свой бизнес в России «Вамин Татарстан». По данным газеты, компания согласилась заплатить за сделку 17,7 млрд рублей. Директор зарегистрированной в 2023 году «Вамин Р» Айрат Мухамадеев отмечал, что предложенная цена представляет скидку в 56% к рыночной цене бизнеса. Он также сообщил, что Danone — для обеспечения «непрерывности» работы российского бизнеса — согласилась оказывать поддержку до конца июля 2025 года.

В марте Путин отменил передачу в управление Росимуществу активов Danone в России. Причины такого решения указаны не были. В Кремле заявили, что оно связано с «целесообразностью».

«Каких-то иных комментариев мы давать не будем. То есть какой-то здесь тенденции быть не может, это каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение», — говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В том же месяце Danone сообщила, что получила разрешение от российских регулирующих органов, необходимое для продажи своего бизнеса в России. В мае французская компания заявила, что завершила этот процесс. Владельцем активов Danone в России стала компании «Вамин Р».