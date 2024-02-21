Французская компания Danone планирует продать свой бизнес в России, временно переданный под управление Росимущества, молочной компании «Вамин Татарстан». Об этом пишет Financiai Times (FT).

По данным газеты, «Вамин Татарстан» принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову. Он был назначен в совет директоров Life & Nutrition — переименованную «дочку» Danone в России — летом, после того, как ее возглавил Якуб Закриев, племянник Рамзана Кадырова и зампред правительства Чечни.

Как сообщает FT, в письме, направленном российскому министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, Айрат Мухамадеев, директор недавно созданной компании, принадлежащей «Вамин Татарстан», написал, что она согласилась выкупить российский бизнес Danone за 17,7 млрд руб. ($191,5 млн). Из них 7,7 млрд рублей пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальная часть — на оплату доли Danone в компании.

Мухамадеев отметил в письме, что предложенная цена представляет скидку в 56% к рыночной цене бизнеса. Он также сообщил, что Danone — для обеспечения «непрерывности» работы российского бизнеса — согласилась оказывать поддержку до конца июля 2025 года.

В разговоре с РБК пресс-служба Danone заявила, что из-за «изменчивости и неопределенности ситуации» компания пока не может дать комментарии по этому поводу. Но отметила, что Danone сосредоточена на обеспечении безопасности своих сотрудников и защите своей собственности и прав.

16 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российский бизнес Danone перешел под временное управление Росимущества. Спустя два дня гендиректором «Данон Россия» назначили Якуба Закриева.

В декабре FT писала, что бывшее руководство российского подразделения Danone по-прежнему участвует в большей части деятельности компании, а «новые чеченские боссы» управляют ей лишь номинально.