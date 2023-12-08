Бывшее руководство российского подразделения французской Danone по-прежнему участвует в большей части деятельности компании, а «новые чеченские боссы» управляют ей лишь номинально. Об этом пишет газета Financial Times (FT), которая опубликовала материал о новом положении в компании

Один из источников издания отметил, что новые руководители действуют «довольно профессионально», «без вытаскивания оружия и тому подобного». «Чрезвычайно дружески. [Компания] не заявляет миру о плохом обращении. Не похоже, чтобы они были обижены», — отметил собеседник FT.

Согласно источникам газеты, хотя формально новым гендиректором «Данон Россия» является племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, зампред чеченского правительства Якуб Закриев, неофициально многие обязанности по-прежнему выполняет прежний генеральный директор Чарли Каппетти.

Каппетти и другие руководители — как иностранные, так и российские — поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу компании, рассказали неназванные собеседники издания.

Люди, близкие к компании, сообщили, что Закриев, который в ноябре был внесен в санкционный список США, несколько раз появлялся в офисе российского подразделения Danone, но поначалу бывал там нечасто. Утверждается, что он назначил подчиненных для контроля за работой в компании, однако те, по словам источников, не обладают «глубокими знаниями в бизнесе».

Как отмечает FT, помимо Закриева, в новый совет директоров вошли еще три «приближенных Кадырова» — это экс-заместитель министра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов и два бизнесмена из Казани — Яков Хачанян и Минтимер Мингазов.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Danone все еще рассчитывает на продажу своего российского бизнеса, полагая, что сможет получить немного денег, если найдет подходящего покупателя, которого одобрят российские власти. По словам источников FT, после прихода нового руководства к Danone стали обращаться новые потенциальные покупатели.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, по которому доли иностранных владельцев в российской «дочке» Danone были переданы во временное управление Росимущества. После этого «Данон Россия» возглавил Якуб Закриев. До этого гендиректором компании с 2017 года был Чарли Каппетти.