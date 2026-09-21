Временная передача активов «Лемана ПРО» (ранее Leroy Merlin) под внешнее управление «не является национализацией компании или сменой собственника». На это строительный ретейлер указал в официальном сообщении 21 сентября.

Там говорится, что компания продолжает бизнес в полном объеме и готова безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками.

«Все магазины, склады и другие объекты и сервисы „Лемана ПРО“ также функционируют в штатном режиме. Никаких изменений в обслуживании покупателей и взаимодействии с партнерами не произошло», — сказано в релизе.

В компании подчеркнули, что стабильность и непрерывность работы по-прежнему являются для нее приоритетом. В сообщении также указывается, что с введением внешнего управления ретейлер не изменит своего прежнего уровня взаимодействия с клиентами и партнерами.

В «Лемана ПРО» выразили уверенность, что под временным управлением структуры «Л.Е.В. Менеджмент» компания не перестанет развиваться и повышать эффективность своей работы.

Ранее в понедельник компания сообщила, что получила письмо, в котором «Л.Е.В. Менеджмент» сообщила о своей заинтересованности в сохранении актива как единой торговой сети по продаже товаров для дома и ремонта.

«Временный управляющий также намерен сохранить действующую систему управления в компании, отсутствуют какие-либо планы по смене текущего высшего менеджмента», — указала «Лемана ПРО» в пресс-релизе, который цитирует «Интерфакс».

В воскресенье, 20 сентября, компания «Ашан» рассказала РБК, что получила аналогичное письмо от «Л.Е.В. Менеджмент». В сети гипермаркетов выразили готовность взаимодействовать с временной управляющей структурой в рабочем режиме и оперативно решать возникающие вопросы.

В «Ашане» добавили, что компания и все ее объекты продолжают работать штатно.

О чем говорится в обращении временного управляющего

В направленном «Ашану» уведомлении гендиректор «Л.Е.В. Менеджмент» Андрей Краюшкин подчеркнул, что стабильная работа гипермаркетов «напрямую связана с обеспечением продовольственной безопасности».

«Закупки, поставки, работа магазинов, исполнение обязательств перед покупателями, поставщиками и работниками должны продолжаться без перерывов», — говорится в письме, с которым ознакомился РБК.

Краюшкин также заявил о намерении реализовать меры по защите объектов недвижимости «Ашана» от атак, в том числе с применением беспилотников, а также сохранить действующую систему управления ООО. Он заверил, что сейчас не планируется заменять нынешнее руководство компании или пересматривать условия его работы.

«Если потребуются кадровые решения, они будут приниматься в обычном порядке и предварительно обсуждаться с нынешним руководством ООО «Ашан», — говорится в письме.

Отдельно Краюшкин обратился к руководству «Ашана» и дал несколько указаний. В частности, он заявил о необходимости обеспечивать непрерывное ведение хозяйственной деятельности, включая обязательства по уплате налогов и выплате зарплаты.

Кроме того, Краюшкин заявил, что руководству «Ашана» следует воздерживаться от совершения крупных сделок и сделок с конфликтом интересов, от привлечения существенных займов, от распределения прибыли и выплаты дивидендов, от отчуждения или обременения основных средств, товарных знаков и иных существенных активов, от изменения штатного расписания, от существенных выплат в пользу высшего руководства ООО «Ашан», от изменения организационной структуры, реорганизации, создания или отчуждения дочерних обществ, а также от досрочного расторжения существенных договоров.

Указ Путина

Российские активы «Ашана», «Лемана ПРО», Nestlé и еще некоторых компаний, владельцами которых являются юрлица из Франции, Нидерландов и ОАЭ, были переданы под внешнее управление малоизвестной «Л.Е.В. Менеджмент» 17 сентября. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

В список также попали три компании французского логистического оператора FM Logistic. В ее пресс-службе заявили РБК, что группа приняла к сведению указ и в настоящее время оценивает ситуацию, а также ее юридические и операционные последствия.

Как объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, при принятии решения учитывалось, что речь идет о компаниях из недружественных стран, которые вовлечены в военные действия против России, и нанесение ударов ВСУ по объектам экономической инфраструктуры.

Песков отказался комментировать, почему временным управляющим была выбрана структура «Л.Е.В. Менеджмент», но отметил, что она «наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам».

Власти Швейцарии, где зарегистрирована Nestlé, выразили обеспокоенность «захватом» российских активов компании. Они заявили, что работают совместно с Nestlé над отменой «принудительного управления».