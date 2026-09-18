Швейцария обеспокоена «захватом» российских активов, принадлежащих Nestlé, и работает совместно с компанией над отменой «принудительного управления». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на выступающий от имени правительства Государственный секретариат по экономическим вопросам.

В ответ на запрос агентства AWP ведомство заявило, что оно вместе с МИД страны «уже несколько недель» находится в тесном контакте с Nestlé по этому вопросу. Компании оказывают поддержку по дипломатическим каналам, чтобы у нее была возможность изложить свою позицию российским властям и работать над снятием режима внешнего управления.

Президент России Владимир Путин своим указом от 17 сентября передал российские активы швейцарской Nestlé, французской Auchan («Ашан») и еще нескольких иностранных компаний во временное управление структуре «Л.Е.В. Менеджмент».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одним из факторов, которые учитывались при принятии этого решения, было то, что речь идет о компаниях «из недружественных стран». По его словам, каждая из этих стран «самым активным образом вовлечена в военные действия» против России и «в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры».

Отвечая на вопрос, планируется ли в будущем передать или продать эти активы новому собственнику, Песков сказал, что на данный момент речь идет именно о введении внешнего управления, «никаких других решений пока не принималось».

Nestlé сообщила в релизе 18 сентября, что приняла к сведению указ Путина и оценивает ситуацию и варианты действий. Компания пообещала предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывного бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, особенно своих сотрудников.

Bloomberg в своей публикации назвал указ президента РФ «крупнейшим поглощением активов иностранных корпораций в России с 2024 года». Тогда бывшие российские активы французской Danone, которые ранее тоже находились под внешним управлением, перешли во владение экс-замглавы Минсельхоза Чечни Руслана Алисултанова.