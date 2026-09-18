Россия в качестве ответной меры на 21-й пакет санкций Евросоюза существенно расширила стоп-лист лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщил МИД РФ 18 сентября.

«В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя европейских государств», — говорится в заявлении.

В частности, запрет коснулся лиц, принимавших участие в решениях по оказанию военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России, ответственных за введение антироссийских санкций и причиняющих ущерб двусторонним отношениям Москвы с третьими странами.

Также в список были включены лица, ответственные за «создание препятствий морскому судоходству в интересах нашей страны, причастные к преследованию под надуманными предлогами российских граждан, формированию на площадке Совета Европы псевдоправовых антироссийских «механизмов», а также поддерживающие нелегальное изъятие активов РФ или использование прибыли от них.

«Ограничительные меры с нашей стороны введены также против придерживающихся враждебных России позиций «гражданских активистов» и представителей академического сообщества европейских государств, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты», — говорится в заявлении.

В МИД назвали деструктивной и нелигитимной с точки зрения международного права политику односторонних ограничительных мер, применяемую Евросоюзом.

Российское внешнеполитическое ведомство заверило, что Москва продолжит твердо придерживаться своего внешнеполитического курса, направленного на «защиту национальных интересов, обеспечение прав и свобод российских граждан, а также участие в формировании справедливого многополярного мироустройства», а любые дальнейшие шаги Брюсселя по расширению санкций будут и впредь получать ответ со стороны России.

Принятый в июле 21-й пакет санкций ЕС против России стал крупнейшим за четыре года, в него вошли более 200 позиций. Под персональные санкции, в частности, попали помощник президента РФ Владимир Мединский, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, зампреда Банка России Сергей Белов, глава РЖД Олег Белозеров и др. Ограничения затронули 94 банка, включая Россельхозбанк, «Дом.РФ», банк «Санкт-Петербург», МТС-банк, «Уралсиб», ВБ банк, Озон банк и др. Кроме того, под санкциями оказались несколько НПЗ и энергетических компаний, а также более 40 судов «теневого флота».