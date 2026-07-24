Страны Евросоюза после нескольких недель напряженных переговоров согласовали 21-й пакет санкций против России. Единогласия удалось достичь только после серии уступок и исключения наиболее спорных инициатив. Переговоры показали, что принятие новых ограничений становится для Брюсселя всё более сложной задачей, а санкционная политика ЕС всё чаще наталкивается на сопротивление самих государств-членов. Эксперты объяснили RTVI, почему возможности для дальнейшего усиления санкционного давления постепенно исчерпываются.

Почему санкции превратились в символический жест

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года Евросоюз резко расширил санкционный режим. Первые пакеты строились по принципу максимального охвата: они включали отключение крупнейших российских банков от системы SWIFT, заморозку активов российских банков и физлиц, ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции, санкции против оборонного сектора и постепенный отказ от российских энергоносителей.

Но по мере развития санкционного режима стало очевидно, что ограничения бьют не только по российской экономике, но и по самим европейским странам.

«Первые санкционные пакеты показали высокую уязвимость самого ЕС к вводимым им же экономическим санкциям против России. С этого момента новые ограничения в большей степени были нацелены на символический, а не экономический эффект, хотя многие меры изначально задумывались именно как экономические и предполагались крайне болезненными для российской экономики», — объяснил RTVI старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артём Соколов.

На этом фоне ЕС сместил акцент: вместо новых масштабных запретов Брюссель стал больше следить за исполнением уже действующих санкций и бороться с их обходом. Следующие пакеты нацелились уже на компании из третьих стран, возможных посредников в обходе ограничений, а также усилили контроль за экспортом технологий и ввели меры против нефтяной логистики и «теневого флота».

Почему 21-й пакет оказался под угрозой

Наиболее показательным примером этой тенденции стало обсуждение 21-го пакета санкций. Всю последнюю неделю переговоры оставались в тупике. Но 23 июля послы стран ЕС достигли политического соглашения — после того как Брюссель пошел на компромисс с Грецией.

Главным препятствием оставалась позиция Афин, которые возражали против ограничений на транспортировку российского СПГ в третьи страны: Греция утверждала, что подобные меры не сократят российские доходы, но ударят по европейским судоходным компаниям. В итоге Брюссель уступил: европейские компании получили годичное исключение и смогут продолжать перевозить российский СПГ в третьи страны. Послабление касается только контрактов, заключенных до февраля 2022 года, и его будут пересматривать ежегодно — при этом Греция сохраняет право вето.

Кроме того, отдельные страны добились смягчения ряда других предложений Еврокомиссии. Так, несколько государств настояли на исключении из итогового пакета ограничений на импорт российской трески и минтая.

Предложение о запрете въезда бывшим российским военнослужащим пока тоже не приняли — хотя председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «важный шаг к официальному запрету на въезд» уже сделан.

Не попали в итоговый список и некоторые персональные санкции. По данным Euronews, Болгария возражала против включения в санкционный список главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова — в итоге эти пункты в согласованный текст не вошли.

По данным Bloomberg, до соглашения стороны обсуждали несколько компромиссных сценариев: отсрочку вступления отдельных ограничений в силу, сохранение действующих контрактов и исключение самых спорных положений. В итоге страны ЕС остановились на варианте с исключением для перевозок СПГ — это и сняло возражения Греции.

Достигла ли санкционная политика ЕС своего предела

21-й пакет в итоге согласовали, но сами переговоры показали: добиться единогласия внутри ЕС становится все сложнее. Первые пакеты принимали относительно быстро, а теперь национальные экономические интересы отдельных стран все чаще вынуждают Брюссель искать компромиссы и смягчать первоначальные предложения.

«У стран альянса уже сформировалось понимание, что дальнейшее ужесточение санкционных пакетов неизбежно приведет к ухудшению экономических условий в государствах Европейского союза. Эти последствия непосредственно ощущают граждане большинства стран ЕС, что, в свою очередь, может отразиться на рейтингах политического руководства европейских государств, которые и без того уже находятся на достаточно низком уровне. В то же время оппозиционные силы, выступающие за пересмотр отношений с Российской Федерацией и возвращение к конструктивному диалогу, в настоящее время набирают популярность», — объяснил Артём Соколов.

При этом, по мнению эксперта, несмотря на накопившиеся сложности, логика санкционных пакетов, вероятнее всего, сохранится, пока продолжается украинский конфликт.

«У европейского руководства пока нет представления о том, какую альтернативную стратегию конфронтационного характера можно выработать, не переходя при этом к вооруженной эскалации и одновременно не протягивая Москве руку примирения», — сказал собеседник RTVI.

Поэтому, по словам эксперта, в ближайшей перспективе ЕС, вероятно, продолжит вводить новые ограничения, но их характер будет отличаться от первых пакетов: символическая составляющая будет преобладать над экономической.

Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Зайцев также отметил в разговоре с RTVI, что за четыре года санкционная политика ЕС уже задействовала основные направления давления. По его словам, дальнейшее усиление ограничений становится либо точечным и узконаправленным, либо начинает создавать дополнительные издержки для самого Евросоюза. Это проявляется, в частности, в росте разногласий при обсуждении новых пакетов и в спорах вокруг последствий ограничений для европейских компаний — включая участников логистических проектов, связанных с российским СПГ.

Схожей точки зрения придерживается и депутат парламента Сербии, политолог Александр Павич.

«Даже самые недальновидные наблюдатели — но всё же поумнее Кайи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен — поняли, что ЕС не поставил Россию на колени санкциями и не поставит. Поэтому всё больше на первый план выходят индивидуальные интересы различных государств-членов ЕС, осознающих, что нынешняя Россия — это фактор, с которым им рано или поздно придется считаться, снова придется начать сотрудничать», — заявил Павич в комментарии RTVI.

По его словам, разногласия вокруг пакета напрямую связаны с пониманием незаменимости России как экономического партнера.

«Кроме того, этот пакет напрямую угрожает экономическим интересам различных стран ЕС, которые и без того ослаблены именно политикой санкций против России и вынужденностью помогать Киеву. Экономики ЕС находятся во всё более ухудшающемся состоянии, без перспектив быстрого восстановления, особенно если война на Украине значительно затянется», — продолжает Павич.

Политолог считает, что продолжение политики санкций против России без учета результата напоминает известное определение безумия — ожидание разных результатов при повторении одних и тех же действий.