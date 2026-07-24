США и Иран в очередной раз обменялись ударами на фоне растущей эскалации после фактического срыва перемирия 8 июля. При этом американский президент Дональд Трамп пригрозил изъять иранские активы для возмещения ущерба атакованным кораблям в Ормузском проливе. Что произошло этой ночью на Ближнем Востоке — в материале RTVI.

Трамп заявил, что любой ущерб, причиненный в результате ударов Ирана по судам в Ормузском проливе, будет возмещен за счет замороженных активов Тегерана.

«Отныне и впредь любой ущерб, причиненный судам, грузам или всему, что с ними связано, будет возмещаться за счет иранских средств, находящихся во владении и под контролем США», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

В МИД Ирана назвали подобные действия крайне опасным прецедентом, способным превратить конфискацию средств того или иного государства в норму международной практики.

«Изъятие активов другого государства для удовлетворения не связанных с ними будущих требований создает крайне опасный прецедент. Тем, кто приветствует использование таких средств или извлекает из них выгоду, следует помнить: если правительства сделают конфискацию нормой, ничьи активы больше не будут в безопасности», — написал глава иранского дипведомства Аббас Аракчи на своей официальной странице в соцсети X.

ВС США завершили очередную серию ударов по объектам в Иране, заявило Центральное командование Штатов (CENTCOM).

«ВС США завершили 13-ю серию ночных ударов по Ирану. Атакованы командные пункты, склады с беспилотниками, сети связи, пункты наблюдения за прибрежной зоной», — говорится в заявлении CENTCOM.

Как сообщили иранские СМИ, взрывы прозвучали в ряде южных провинций, расположенных на берегу Персидского залива. Власти провинции Хормозган сообщили о двух пострадавших в результате атаки США на город Бендер-Аббас, в то время как на окраине Ахваза четверо погибли, пятеро получили ранения.

Армия Ирана в ответ на очередные удары США атаковала военные базы в Бахрейне и Иордании, где дислоцированы американские военные.

«Нанесен удар беспилотниками «Араш» по топливным резервуарам и местам дислокации ВС США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне, а также по ангарам для самолетов и местам размещения американской армии на базе Аль-Азрак в Иордании», — сообщила пресс-служба иранской армии, заявление которой приводит телеканал Al Jazeera.

Позже иранская армия заявила об ударах по военным базам США Кэмп-Доха, Арифджан и Аль-Удейри в Кувейте.

Иорданские и кувейтские власти пока не публиковали каких-либо подтверждений атаки Ирана. США также не подтвердили ударов по своим объектам в регионе.

МВД Бахрейна призвало граждан и резидентов королевства сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место на фоне срабатывания сирены воздушной тревоги. Такое заявление было опубликовано на официальной станице ведомства в соцсети X.

Иорданские власти пока не публиковали каких-либо подтверждений иранской атаки. США также не подтвердили ударов по своим объектам в регионе.

Тем временем нефть марки Brent превысила отметку $100 за баррель впервые с конца мая на фоне атаки йеменского проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на два нефтяных танкера Саудовской Аравии в акватории Красного моря.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран начал проводить массированные обстрелы американских объектов в регионе. Стороны конфликта подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.

Хрупкое перемирие продержалось до 8 июля, когда США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей о деблокаде Ормузского пролива.

Прохор Доренко