Совет ЕС опубликовал 21-й пакет санкций против России — под заморозку активов попали 94 банка и финансовые организации, Московская биржа, петербургский хостинг-провайдер Beget и ряд других структур. Компаниям и гражданам Евросоюза теперь запрещено прямо или косвенно предоставлять этим организациям денежные средства и другие экономические ресурсы.

Среди попавших под ограничения — оператор системы «Золотая Корона», новосибирская РНКО «Платежный центр», которая входит в группу «Центр финансовых технологий» и служит расчетным центром для нескольких платежных систем. Последствия проявились сразу: после публикации списка в приложении Korona Pay исчезло направление переводов в Грузию — страна больше не отображается в перечне доступных, хотя оставалась одним из ключевых направлений системы.

«В иммигрантских чатах царит паника — многие использовали «Золотую корону» как единственный способ перевода денег из России в Сербию. Все остальные — криптовалюта, бартер, менялы в телегаме — выглядят для обывателей или слишком сложно, или ненадежно. В то же время переводы, которые предлагают подсанкционные банки из своих приложений не только идут по очень невыгодному курсу, но и по сути нелегальны, из-за чего некоторые банки в ЕС блокировали клиентам, осуществляющим такие переводы на карту, счета», — рассказал RTVI на условиях анонимности журналист, живущий в Сербии.

24 июля клиенты «Фридом Банк Казахстан» получили уведомление о временной приостановке переводов через «Цифра банк», который также попал под заморозку активов ЕС. Причины приостановки в сообщении не указали. В «Золотой Короне» и Freedom Bank ситуацию не прокомментировали.

Под санкции попал и оператор системы UnionPay — Россельхозбанк и «Центр-инвест», единственные российские эмитенты карт этой платежной системы, что ставит под вопрос дальнейший выпуск карт.

Хостинг Beget включили в список за поддержку структур на аннексированных территориях, пропаганды и оборонных предприятий; санкции затронули и трех совладельцев компании, а также домен .su. Отдельно ЕС впервые ввел механизм полного запрета операций с криптосервисами целой третьей страны — под него попали 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии, Беларуси и с Маршалловых Островов.

Пакет также затронул порты Оля и Высоцк, четыре аэропорта, 51 компанию из Китая, Индии, Казахстана и других стран, через которые, по версии ЕС, в Россию поставляются микроэлектроника и оборудование для полупроводников. В списке — АФК «Система» и ее совладелец Феликс Евтушенков, «Интер РАО» и гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.

Почему «Золотая Корона» так важна

«Золотая Корона» — один из крупнейших российских сервисов денежных переводов, действующий с 2003 года. Его сеть охватывает более 50 тысяч точек обслуживания в 50 странах — банки, почтовые отделения и торговые сети, а среди партнеров и участников системы — свыше 550 банков и крупных торговых сетей. По собственным оценкам компании, ее доля на рынке трансграничных переводов в среднем составляет около 50%, варьируясь по странам. В 2025 году выручка сервиса, по данным TAdviser, выросла на 85% — до 12,4 млрд рублей, а оборот трансграничных переводов увеличился на 60%.

После 2022 года, когда западные платежные системы Visa, Mastercard и Western Union свернули работу в России, а Wise, PayPal и Paysend заблокировали счета российских пользователей, «Золотая Корона» стала одним из немногих оставшихся каналов для переводов между Россией и другими странами — в том числе для россиян, живущих или работающих за рубежом. В 2020 году сервис вышел на европейский рынок под брендом KoronaPay, открыв пункты обслуживания в Лондоне и Эссексе и запустив переводы в Литву и Эстонию. В 2024 году система уже попадала под санкции США.