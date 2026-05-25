Сербия — уникальная страна для россиян, которые хотят переехать в Европу. Виза здесь не нужна, русскоязычная диаспора очень сильна и развита. К тому же в Сербии сравнительно недорогая жизнь — дешевле, чем в большинстве стран Европы. RTVI рассказывает, что важно знать перед переездом в Сербию.

Что важно знать до переезда в Сербию

Для россиян в Сербии действует безвиз на срок до 30 дней, так что приехать в Сербию сравнительно просто. Однако для получения гражданства эта страна не очень перспективна, говорит Ольга Фалеева, ведущий консультант GSL Law & Consulting.

Подать на гражданство в Сербии можно через шесть лет: три года необходимо непрерывно прожить в стране по ВНЖ и еще три — по ПМЖ. Для получения сербского гражданства придется отказаться от текущего гражданства. Исключения делают только для супругов граждан Сербии.

«Выход из гражданства РФ займет еще около года. При этом нет никаких гарантий по срокам получения гражданства Сербии», — предупреждает Ольга Фалеева.

В этой ситуации существует большой риск остаться в статусе апатрида (лица без гражданства) на неопределенное время.

«С учетом текущей практики рассмотрения заявлений на гражданство, количества одобренных заявлений за последние годы, и количества российских граждан, которые сейчас проживают в Сербии и потенциально смогут подать заявки на гражданство Сербии в ближайшие годы, а также с учетом давления со стороны ЕС, перспективы получения гражданства Сербии представляются весьма туманными», — добавляет Фалеева.

Что такое «белый картон»

Помимо безвиза для россиян сроком до 30 дней, в Сербии действует «визаран»: выезд из страны до окончания 30-дневного срока и последующий въезд запускает новый 30-дневный срок безвизового нахождения в стране. При этом если у вас нет ВНЖ, то в течение 24 часов после въезда в Сербию необходимо оформить так называемый белый картон («бели картон») — регистрацию по месту пребывания. Обычно этот документ может оформить отель или владелец арендуемого жилья. Оформлять регистрацию нужно каждый раз после обновления 30-дневного безвизового срока, если речь идет о «визаране».

«Важно заранее договориться с хозяином жилья о регистрации. Регистрацию можно оформить онлайн или при личном визите в полицию. Второй вариант предпочтительнее, так как иностранец получает оригинал справки с «мокрой» печатью, а именно такую справку требуют банки», — говорит Ольга Фадеева.

Для оформления «белого картона» потребуются следующие документы:

заполненные формы для «белого картона»,

ID или паспорт владельца жилья,

документы, подтверждающие владение квартирой,

паспорта иностранных граждан, которые будут зарегистрированы по месту пребывания.

Причем владелец жилья может оформить документ, который позволяет иностранцу самостоятельно зарегистрироваться по месту пребывания — это удобно, если вы планируете делать «визаран».

Как получить ВНЖ

Чаще всего ВНЖ (Privremeni boravak) в Сербии получают для ведения бизнеса, при трудоустройстве или поступлении в вуз. Также возможны сценарии получения вида на жительство за инвестиции, по программе воссоединения семей или по гуманитарным причинам. С ВНЖ можно официально жить на территории страны и не переживать о сроке истечения безвиза. Есть несколько оснований для получения ВНЖ:

по трудоустройству,

для предпринимателей,

для инвесторов,

для владельцев недвижимости,

для талантов,

по образованию,

по воссоединению семьи.

Чтобы получить ВНЖ по трудоустройству, надо найти работу у местного работодателя или оформить самозанятость. Предприниматели чаще всего открывают в Сербии ООО, минимальный уставной капитал — один евро, а чтобы открыть АО, нужно вложить хотя бы 25,6 тыс. евро. Инвесторам для получения ВНЖ нужно положить на банковский счет в сербском банке как минимум 50 тыс. евро (в динарах или другой валюте) — после этого нужно будет подтвердить, что инвестиции действительно были сделаны.

ВНЖ для владельцев недвижимости дадут иностранцам, которые купили в Сербии жилье на любую сумму. ВНЖ для талантов дадут тем, кто подтвердит свой диплом о высшем образовании в Министерстве образования Сербии (и продлят статус, если получить работу в сербской компании или открыть свой бизнес). Учащимся школ и вузов также дают резидентство на время обучения.

ВНЖ по воссоединению семьи дают иностранцам, которые состоят в браке с гражданином или резидентом Сербии, или их детям.

Для оформления сербского ВНЖ вам понадобятся:

анкета,

загранпаспорт,

две цветные фотографии 3,5 × 4,5 см

подтверждение финансовой состоятельности — выписка с банковского счета, гарантийное письмо от спонсора или трудовой договор,

документы на недвижимость,

согласие арендодателя на регистрацию по месту пребывания («белый картон») или документ, подтверждающий право собственности на недвижимость,

медицинская страховка,

квитанция об оплате госпошлины.

Все документы надо перевести на сербский язык у судебного переводчика.

Где жить в Сербии

Белград, Сербия

Как и везде, выбор локации во многом зависит от целей и образа жизни.

«Молодежь чаще всего выбирает Белград, поскольку это столица с активной городской жизнью, множеством мероприятий и более «тусовочной» атмосферой. Это классический вариант для тех, кто хочет жить в ритме большого города», — говорит автор YouTube-канала «Сербский вайб» Игорь Лесовских.

Семьи с детьми, по его словам, тоже нередко остаются в Белграде. Но если хочется более спокойной и размеренной жизни, то стоит предпочесть Нови-Сад. «Это более семейный и спокойный город с комфортной средой», — объясняет Лесовских.

Еще один популярный вариант — Суботица, небольшой город на севере страны. По словам Игоря, как правило, он более доступен для семейной жизни с точки зрения цен.

«Некоторые рассматривают Ниш, особенно если им ближе горная природа и более южный регион. Также есть небольшие города вроде Сомбора — совсем маленькие, но при этом очень зеленые, спокойные и комфортные для жизни», — говорит Игорь Лесовских.

От локации сильно зависит и стоимость жилья и жизни в целом. В Белграде можно найти варианты жилья для семьи в районе 300-500 евро в месяц, но будет и много значительно более дорогих вариантов. Нови-Сад в отношении цен схож с Белградом, но бюджетные варианты могут быть чуть дешевле, объясняет он. Если вы захотите купить квартиру, столица будет ощутимо дороже — квадратный метр в Белграде может стоить до 12 тыс. евро, средняя цена — три-четыре тыс. евро. В Нови-Саде — около двух тыс. евро за квадратный метр.

Один из основных сербских сайтов для поиска недвижимости — 4zida.rs, но многие ищут жилье и через русскоязычные чаты и телеграм-каналы.

При долгосрочной аренде важно учитывать и коммунальные платежи — в старых домах они будут выше, чем в новых. В среднем за квартиру в 60-70 квадратных метров нужно быть готовым отдавать от 80 до 200 евро в месяц только за коммуналку.

Можно ли купить недвижимость в Сербии

Купить квартиру или дом в Сербии можно, как и землю под домом или участок, необходимый для его использования.

Купить землю для строительства дома получится только в том случае, если зарегистрировать сербскую компанию и оформить участок на нее. Подобные сделки для физических лиц, не ведущих предпринимательскую деятельность в Сербии, ограничены законом.

Земли сельхозназначения в Сербии иностранцы купить не смогут.

В каком банке открывать счет

Без ВНЖ открыть счет можно не во всех сербских банках. Ольга Фалеева рекомендует тем, у кого нет резидентского статуса, обратить внимание на банки Alta Banka, Adriatic Banka, Postanska stedionica, API Bank.

Чтобы открыть там счет понадобится загранпаспорт и «белый картон» в оригинале с «мокрой» печатью. В большинстве случаев также потребуется общегражданский паспорт с пропиской для подтверждения адреса проживания в РФ.

«Alta Banka и Adriatic Banka также запрашивают дополнительные документы, такие как договор купли-продажи недвижимости или долгосрочный договор аренды, или документы о трудоустройстве», — объясняет Фалеева.

С ВНЖ возможностей становится больше — можно не только открыть счет в других банках, но и расширятся линейки валют, в которых можно открыть счета, появится опция трансграничных платежей и многое другое. Однако помимо наличия ВНЖ Сербии, банки могут предъявлять дополнительные требования к заявителям с российскими паспортами, говорит Ольга Фалеева.

«К примеру, на открытие счета в Raiffeisen banka Srbija можно рассчитывать в том случае, если ВНЖ оформлен на основании трудоустройства в сербскую компанию или если заявитель проживает в Сербии с ВНЖ более одного года», — объясняет она.

Некоторые сербские банки принимают переводы из России в рублях — например, Adriatic, API, Alta. В России такие переводы предлагают в Сбербанке и Т-Банке, но они могут проходить не всегда. Нужно учитывать, что при зачислении платежа на счет в Сербии средства будет конвертированы в сербские динары или евро по внутреннему курсу банка. Также переводить средства на сербские счета можно через третьи страны, например, через Казахстан, но для этого нужен будет счет в местном банке.

Карты «Мир» в Сербии не принимают. Зато работают карты UnionPay и Visa/Mastercard, выданные иностранными банками. Лесовских уточняет, что также для переводов многие используют сервисы «Юнистрим» и «Золотая Корона».

«При этом важно учитывать, что правила и возможности в банковской сфере постоянно меняются в зависимости от санкционных ограничений и общей ситуации, поэтому условия могут со временем корректироваться», — добавляет он.

Как работать в Сербии

Если вы хотите работать удаленно, то наиболее удобным способом легализации будет открыть ИП, на основании которого можно получить ВНЖ. Предприниматель может выбрать один из трех налоговых режимов:

паушальный (фиксированные выплаты),

с реальным доходом (доход минус расходы),

с реальным доходом и выплатой заработной платы.

«Большинство фрилансеров выбирают паушальный режим. Сумма налога и социальных взносов варьируется в диапазоне 250-450 евро в месяц в зависимости от кода вида деятельности, места регистрации и некоторых других факторов», — говорит Ольга Фалеева.

При этом важно учитывать, что ИП должен оказывать услуги разным заказчикам, иначе налоговая может переквалифицировать отношения в трудовые и доначислить налоги.

Также можно оформить режим фрилансера (аналог самозанятости), но он доступен только тем, у кого уже есть ВНЖ. Фрилансер может работать только с контрагентами, которые находятся за пределами Сербии, уточняет Фалеева.

«Фрилансеры — это физические лица, которые проживают в Сербии и могут зарегистрироваться как фрилансеры через специальный государственный портал frilenseri.purs.gov.rs. В этом случае применяется более простая система налогообложения по сравнению с ИП, и доход от иностранных заказчиков, например с платформ Upwork и аналогичных, декларируется раз в квартал с уплатой налогов каждые три месяца», — говорит Лесовских.

Как устроено образование в Сербии

Дети иностранцев в Сербии могут посещать государственные детские сады, но зачастую мест там на всех не хватает, говорит Игорь Лесовских.

«Одним из распространенных условий для зачисления в государственный детский сад является то, что оба родителя должны работать в сербских компаниях, поэтому многие семьи выбирают частные детские сады», — объясняет он.

Ценник на частные детские сады сильно разнится в зависимости от региона. В среднем стоит рассчитывать на 200-400 евро в месяц.

Школы также доступны для детей иностранцев. Устроить ребенка в государственную школу достаточно просто, говорит Лесовских. Учебное заведение обычно подбирают по месту жительства, указанному в договоре аренды. Школа проводит входное тестирование, после чего принимают решение о зачислении.

Если ребенок ранее учился в школе в России, то потребуется нострификация — процедура признания документов иностранных образовательных заведений. Это может занять время, но ребенку позволят начать учиться еще до того, как все документы будут готовы, уверен он. Апостилировать документы обычно не приходится, так как между Сербией и Россией действует соглашение о взаимном признании документов.

Изучение сербского языка — необходимо для тех, кто хочет остаться жить в стране. В школах проблема владения языком решается распределением по классам. Поскольку в стране много русскоязычных семей с детьми, языковые группы разных уровней в школах обычно набираются, и такая схема помогает облегчить адаптацию ребенка.

«На практике дети младших классов достаточно быстро осваивают язык и уже через год могут говорить на сербском лучше, чем их родители. В целом система адаптации в государственных школах работает достаточно эффективно», — уверен Лесовских.

Что нужно знать о медицинских страховках и лечении в Сербии

Медицинская страховка — обязательное условие для приезда иностранца в Сербию. Это же требование есть и к тем, кто хочет получить ВНЖ. Самый доступный вариант, по словам Игоря Лесовских, обойдется в 11 тыс. сербских динаров или в 95 евро. Такая страховка обычно имеет ограниченное покрытие — до тысячи евро в год.

На практике, по словам Лесовских, имеет смысл оформлять более полные страховки, так как минимальной может не хватить.

«В случае серьезного медицинского случая расходы могут быть значительно выше. Известны истории, когда при минимальной страховке человеку выставляли счета на сумму порядка 17 тыс. евро, при том, что покрытие страховки составляло лишь небольшую часть этой суммы. Хотя такие случаи скорее исключение, чем правило, они показывают возможные риски», — уверен он.

В частных клиниках услуги могут стоить очень по-разному, добавляет Лесовских. Зачастую все зависит от уровня специалиста. Стандартный прием у педиатра может стоить около четырех тыс. сербских динаров (около 35 евро). Услуги узких специалистов обычно дороже — от восьми до 12 тыс. динаров (70-105 евро), в эту сумму входит стоимость базовых медицинских манипуляций.

Наиболее надежный вариант — оформление государственной медицинской страховки. Сделать это можно при наличии ВНЖ через ИП или официальное трудоустройство.

«Это фактически аналог системы ОМС в России: человек прикрепляется к государственной поликлинике, получает семейного врача и доступ к экстренной медицинской помощи. Финансирование осуществляется за счет страховых взносов, которые платит работодатель или сам предприниматель», — объясняет Игорь Лесовских.

Важно учитывать, что ассортимент лекарств в сербских аптеках отличается от российского.

«Некоторые привычные препараты отсутствуют, но при этом есть и лекарства, которые раньше продавались в России, а сейчас там уже недоступны. Многие препараты отпускаются только по рецепту сербского врача, при этом российские рецепты не принимаются, и для покупки требуется именно местный медицинский рецепт», — говорит Лесовских.

Транспорт в Сербии

Российские водительские права действуют на территории Сербии: можно арендовать машину и не менять документы. При этом после получения ВНЖ необходимо поменять права в течение года.

«Процедура заключается в том, что права сдаются в полицию, выдаются сербские, а российские документы направляются в подразделение в России по месту их выдачи. Категории прав при этом полностью соответствуют российским, поэтому сложностей с этим обычно не возникает», — объясняет Игорь Лесовских.

Купить машину в Сербии можно только при наличии ВНЖ.

Также в Сербии широко развита сеть общественного транспорта, но в разных городах она устроена по-разному, предупреждает Лесовских. В Белграде и Нише он бесплатный, в Нови-Саде придется заплатить около 100 динаров (0,85 евро) за поездку, по транспортной карте будет еще дешевле. Цена поездки может меняться в зависимости от ее дальности.

Такси в Сербии в последнее время подорожало. «В среднем поездки по городу обходятся примерно от 400 до 800 сербских динаров, хотя в крупных городах, особенно в Белграде, стоимость может быть выше из-за расстояний и пробок», — говорит Лесовских.

Какого оператора выбрать в Сербии

Для покупки сим-карты в Сербии не нужны какие-то особые условия: достаточно прийти с паспортом в отделение и зарегистрировать карту на себя. У мобильных операторов есть два типа тарифов:

предоплаченный, который доступен всем. Есть тарифы на разные сроки, и если денег на счету достаточно, он продлевается автоматически;

тариф с постоплатой, который доступен только обладателям ВНЖ. Обычно это долгосрочные тарифы на месяц или год.

В Сербии работают операторы MTS (его называют лучшим в стране из-за широты покрытия и скорости) и Yettel (популярный у релокантов из России). Также работают Globaltel и A1, но их связь хуже (и они были поглощены MTS).

Домашний интернет в Сербии ощутимо дороже, чем в России — примерно в два раза, добавляет Игорь Лесовских.

Базовые тарифы начинаются примерно от 2200 сербских динаров (19 евро) в месяц, а более дорогие пакеты могут достигать 4300 динаров (37 евро). «При этом не всегда речь идет об оптическом подключении — оно обычно стоит дороже и доступно не везде», — добавляет он.

Мобильный интернет тоже в среднем дороже, чем в России. Пакет интернета, оптимальный для повседневной жизни, обойдется в 1200-1700 динаров (10-15 евро). Причем скорость интернета в стране хорошая — в Белграде и Нови-Саде уже доступна сеть 5G, однако скорость и качество интернета во многом зависит от конкретного района, дома и оператора.