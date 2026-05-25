США дадут дипломатии все шансы, но, если переговоры с Ираном провалятся, Вашингтон будет действовать по-другому. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«На столе лежала довольно прочная основа для переговоров в плане возможности добиться открытия пролива, вступить в реальные, значимые, ограниченные по времени переговоры по ядерному вопросу, и, надеюсь, нам это удастся. <…> Либо у нас будет хорошее соглашение, либо нам придется действовать по-другому», — сказал глава Госдепартамента журналистам в Нью-Дели.

Марко Рубио прибыл в Индию с четырехдневным визитом. Основной целью станет участие в саммите глав МИД альянса QUAD (США, Австралия, Индия и Япония), который намечен на 26 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что «не заключает плохих сделок». Также он раскритиковал экс-главу Белого дома Барака Обаму за Соглашение по иранской ядерной программе 2015 года. По словам Трампа, СВПД «дал Ирану огромные суммы денег и открыл ему прямой путь к ядерному оружию».

Кроме того, американский лидер попросил своих представителей не торопиться с заключением мирного соглашения с Ираном и предостерег Тегеран от поспешных действий во время переговоров.